Openluchtkerkdienst Gouverneurstuin over nepnieuws

Assen – Is het hemelvaartverhaal uit de bijbel nepnieuws? Met dat thema organiseert de Protestantse kerk Assen op donderdag 25 mei een openluchtkerkdienst in de Gouverneurstuin in het centrum van Assen. De dienst begint om 10.00 uur.

Christelijke muziekvereniging Oranje zorgt voor de muziek. Dominee Harry Harmsen en dominee Peter van de Peppel zijn de voorgangers. Er is koffie, thee en limonade met cake na afloop. Bij regen wijken we uit naar de Adventskerk, Lindelaan 49. De viering is voor iedereen vrij toegankelijk.

“Nepnieuws is momenteel nogal een hot item”, licht dominee Harry Harmsen toe. “Zo kun je ook naar de bijbel kijken: nepnieuws, nieuws dat niet waar is en verwarring zaait. Dat geldt al helemaal voor dat ‘rare’ verhaal over dat Jezus wordt opgenomen in de hemel”. Dat klinkt gek uit de mond van een dominee. “Inderdaad”, gaat de dominee verder, “maar in deze openluchtviering zal duidelijk worden dat het ook anders kan. Dat je het verhaal over Jezus’ hemelvaart ook kunt horen als groot en belangrijk nieuws in deze tijd”.

Met deze openluchtdienst wil de Protestantse kerk letterlijk en figuurlijk midden in de stad aanwezig zijn. Zowel voor trouwe kerkgangers als voor toevallige voorbijgangers. Om ook zo een bijdrage te leveren aan levensbeschouwing, zingeving en goed leven in ons mooie Assen. Van harte welkom! Meer info is te vinden op www.pkn-assen.nl

Fotocredits: Daan Kraan