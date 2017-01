Oranje Fonds en gemeente Assen geven fors voor vluchtelingen

ASSEN – Het Oranje Fonds heeft voor dit jaar 100.000 euro toegezegd voor het project Vlucht Voorwaarts, een participatietraject voor vluchtelingen in Assen.

Ook de gemeente Assen steunt dit in december 2016 gestarte project met een bedrag van 50.000 euro. Bovendien zegt het Oranje Fonds geld toe voor 2018 en 2019 als het project een succes blijkt.

Vlucht Voorwaarts is een uit de kluiten gewassen burgerinitiatief om vluchtelingen te laten integreren in Assen en ze naar werk of een andere betekenisvolle dagbesteding te leiden. Initiatiefnemer Rudolf Setz zag bij nieuwe statushouders in zijn directe omgeving een grote behoefte aan relatie en verbinding op de zoektocht naar een nieuwe invulling van hun leven. ‘Als vluchtelingen hier al contacten hebben is dit vaak alleen met mensen uit de eigen taalgroep of met landgenoten. Er is dringend behoefte aan relatie, contacten en netwerk met Nederlanders. Dit willen wij met een traject van iets meer dan een jaar een kickstart geven.’

Setz – die eerder Stichting Present en Assen Zoekt begon – wil met zijn team in dit pilottraject structureel aan het werk met een selecte groep vluchtelingen uit Assen. Zo is het de bedoeling dat de deelnemers eens in de veertien dagen coaching krijgen in kleine groepjes waarin ze gericht bezig gaan met de korte termijn-plannen die ze zelf gemaakt hebben. De andere week is er ruimte om te gaan eten of iets leuks te doen met de Nederlandse maatjes waar elke deelnemer aan gekoppeld wordt. Daarnaast zijn er meerdaagsen waar gedurende twee of drie dagen concrete plannen gemaakt worden aan de hand van thema’s als identiteit, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Setz: ‘Wij geloven sterk dat er in deze veranderende samenleving van twee kanten geïntegreerd moet worden. Zoals de nieuwkomers moeten wennen aan hun nieuwe leven en deze maatschappij, zullen Nederlanders ook een stap moeten maken.’

Vlucht Voorwaarts wil aanvullend werken op de trajecten en organisaties die al bezig zijn met en voor vluchtelingen. ‘We willen geen dubbel werk doen en anderen in de weg lopen’, benadrukt Setz. ‘Waar andere organisaties vaak op een of twee levensdomeinen bezig zijn – bijvoorbeeld werk en wonen – willen wij een integraal overzicht krijgen over alle facetten van het leven van deze mensen. Dit werkt het best als wij intensief met ze optrekken en als een familie voor hen zijn.’ Dit betekent niet dat de mensen bij het handje genomen en gepamperd worden. ‘We willen ze juist vanuit een warm welkom en een veilige omgeving bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid. Zodat ze na een jaar en drie maanden zelf kunnen uitstappen en verder gaan richting werk, opleiding of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.’

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.