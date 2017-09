De Pepernotenfabriek vestigt zich in binnenstad Assen

Assen – In het voormalige pand van de Free Record Shop op het Koopmansplein komt een informatiecentrum over en voor de binnenstad. In hetzelfde pand gaat zich ook de Pepernotenfabriek vestigen. Eigenaar Van Delft uit Harderwijk heeft meerdere ‘pop up stores’ in Nederland, de vestiging in Assen is de eerste in de provincie Drenthe en een waardevolle aanvulling op het winkelbestand in de Drentse hoofdstad.

De komst van de Pepernotenfabriek sluit naadloos aan bij een van de drie pijlers van de in april vastgestelde binnenstadsvisie: Assen als comfortabele familiestad. Om de tijdelijke winkel op deze plek mogelijk te maken trekken retailer Van Delft, vastgoedondernemer Interpolis / Achmea en de gemeente samen op. Deze intensieve samenwerking tussen verschillende partijen past in de nieuwe integrale aanpak van de binnenstad.

De Pepernotenfabriek gaat ook bijdragen aan de intocht van Sinterklaas en de viering van kerst. Zo proberen alle partners die in de Asser binnenstad actief zijn en een rol vervullen het centrum aantrekkelijker te maken en consumenten te verleiden tot een bezoek.

Informatiecentrum

In de Pepernotenfabriek komt een informatiecentrum over en voor de binnenstad. Bezoekers kunnen zich hier laten informeren over de binnenstadsplannen en zelf ideeën inbrengen. Het informatiecentrum wordt ook de werkplek van Martin Bosch, de nieuwe kwartiermaker voor de binnenstad.