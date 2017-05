Pleegzorgfestival op 9 juni in Papenvoort

Assen – Yorneo organiseert op vrijdag 9 juni a.s. een Pleegzorgfestival voor pleegouders, verwijzers, collega-zorgaanbieders, gemeenten, professionals en geïnteresseerden in pleegzorg. Iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij pleegzorg, is van harte welkom tussen 15.00 en 21.30 uur op het terrein van Yorneo in Papenvoort. Er staat een spetterend programma op de planning!

Ontmoeting en inspiratie

Tijdens deze dag zijn er verschillende interessante workshops te volgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere hechting, creatief communiceren, leven in twee gezinnen, 18+, grootouders die pleegouder zijn, trauma en mindfulness. Naast de workshops zijn er diverse inspirerende sprekers, verrassende optredens en is er bij de kraampjes volop ruimte om anderen te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen, geïnspireerd te raken en te genieten van muziek, theater, dans en lekkere hapjes en drankjes bij de foodtrucks.

Maatschappelijke thema’s

Theatergroep PlayBack is de gehele dag aanwezig op het festival en maakt pittige en actuele onderwerpen zoals alcohol, pesten, seksualiteit, liefde, agressie en geld bespreekbaar door middel van educatief en interactief theater. Pleegzorgmedewerkers zijn er voor het beantwoorden van uiteenlopende vragen en je kunt ’s middags met vragen ook terecht bij een kinderrechter van de rechtbank Noord Nederland. En zeker ook leuk om met andere festivalgangers, waaronder pleegouders, van gedachten te wisselen.

Meld je aan!

Ben je betrokken bij pleegzorg, zelf pleegouder, geïnteresseerd in het pleegouderschap of ken je iemand die pleegouder wil worden? Meld je dan aan en neem gezellig iemand mee! Het evenement is voor volwassenen en de toegang is gratis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.yorneo.nl onder nieuws. Ook vind je hier het volledige programma en praktische informatie.

We zien je graag op vrijdag 9 juni tussen 15.00 en 21.30 uur in Papenvoort!