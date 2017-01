Politie benadert mogelijke slachtoffers cybercrime Noord-Nederland

ASSEN – De politie in Noord-Nederland verstuurt deze week een mail naar ruim 20.000 e-mailaccounts met het advies om de inloggegevens te wijzigen.

Deze actie is een uitvloeisel van een cybercrime-onderzoek waaraan op 13 oktober publiciteit werd gegeven.

Bij de verdachte in dat onderzoek is computerapparatuur in beslag genomen. Daarop zijn duizenden inloggegevens van mensen aangetroffen. De politie weet dat er inloggegevens zijn gebruikt om online aankopen te doen op andermans naam, anderen op te lichten of accounts te krijgen op goksites. Of alle aangetroffen inloggegevens daadwerkelijk zijn misbruikt is niet te achterhalen. Desondanks adviseert de politie alle mensen waarvan de mailadressen op de computer van de verdachte zijn aangetroffen, hun inloggegevens te wijzigen.

Waarschuwing ‘Oproeping Politie’

Dinsdag 17 januari zijn bij de politie in Noord-Nederland telefoontjes binnen gekomen van mensen die een mail hadden ontvangen met als afzender Oproeping Politie. In de inhoud wordt gesuggereerd dat er een klacht bij de politie in Drachten is ingediend. Dat betreft een fakemail. In die fakemail wordt een downloadlink aangeboden. Let altijd goed op de afzender van een e-mail. Download nooit bestanden bij mails als u de afzender niet kent.

In de mails die de politie deze week verstuurt staat geen link en hoeft niets te worden gedownload.