PopUp-winkel Mooi Verhaal eindigt met Mooie Veiling

Assen – Zaterdag 7 januari sluit dominee Bert Altena de deuren van zijn PopUp-winkel Mooi Verhaal. Een groot deel van de inventaris wordt geveild op zaterdag 7 januari a.s.

De PopUp-winkel werd op 11 november geopend door een heel speciale gast; Sint Maarten. Hij kwam langs om de sleutel te brengen en om het verhaal van het delen te vertellen. Iedere aanwezige kreeg vervolgens een stukje van zijn mantel, vergezeld van een spreuk. Het was het begin van een aantal mooie weken in deze PopUp-winkel. Het succes van 2015 was aanleiding om ook dit jaar weer een ontmoetingsruimte te creëren voor Mooie Verhalen. En dat is in 2016 zeker weer gelukt.

Leren vloeken

Eén van de gasten was Rikko Voorberg, die het boek schreef “De dominee leert vloeken”. Rikko wil de mensen leren om de woede te herontdekken. Woede draagt een ongelooflijk grote hoeveelheid energie bij zich. En die energie hebben we nodig, volgens Rikko. Boos worden hoort niet in onze samenleving. Er wordt vaak gezegd: “Laat woede alsjeblieft achterwege”. Maar volgens Rikko is daar iets mis mee en hij is dat gaan onderzoeken. Hoe leer je weer op een zuivere manier kwaad te worden over de dingen die niet mogen, horen of kunnen ? Rikko legde het ons uit.

De 12 helden

Op 15 december was Marcel van der Pol te gast en hij nam de aanwezigen o.a. mee in het verhaal van Roodkapje. Een mens kent, volgens Marcel, 12 helden en het is de kunst om in iedere situatie te kijken welke held de leiding heeft of zou moeten hebben. Mensen komen in beweging als men bereid is op de plek van de ander te gaan staan en het verhaal vanuit dat punt te vertellen. Als voorbeeld werd genomen het sprookje van Roodkapje. Hoe zou het verhaal zijn vanuit de ogen van de boze wolf, grootmoeder of de jager ? Tevens werd de vraag gesteld: “Wat als Roodkapje niet naïef (argeloos) was geweest, maar bv. een zwerver, een krijger of een voedster ?”. De drie vertelwetten kwamen ook ruimschoots aan de orde; Spanning/Ontspanning, Vasthouden/Loslaten, Richten/Raken. “Het gaat niet alleen om het verhaal zelf, maar om de hele dynamiek tussen verteller en luisteraar”, aldus Marcel. En zo zijn er in de PopUp-winkel vele mooie verhalen verteld door vele mooie mensen.

Schrijfmarathon

Er werd echter niet alleen verteld in de PopUp-winkel maar ook geschréven. Op de dag van de mensenrechten, 10 december, werd de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty georganiseerd. Burgemeester Marco Out opende het geheel en gedurende de hele dag werd er volop geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Op meer dan 450 plaatsen in Nederland werd zo’n schrijfmarathon georganiseerd en op de website van Amnesty valt te lezen dat er tot nu toe 158.203 getelde brieven zijn. Op dezelfde dag werd er ook groot feest gevierd in de PopUp-winkel. Darlington en Prosper Isaacs, twee broers die al vijftien jaar in Nederland wonen, hebben eindelijk, na een lange strijd, hun verblijfsvergunning gekregen. De broers werden de afgelopen periode gesteund door vele inwoners, waaronder dus dominee Bert Altena.



Veiling

Na acht weken komt er een einde aan de Mooie Verhalen van de bijzondere gasten. Zaterdag 7 januari is de afsluitende dag. Veiligmeester Edwin Vierkant zal die dag meer dan veertig items uit de winkel veilen. De veiling begint om 14:00 uur en vooraf kan het publiek de te veilen objecten bekijken. Het topstuk is de Mooi Verhaal stamtafel. In het winkelcentrum wordt verder gratis chocolademelk geschonken en er is voor iedereen een traktatie. PopUp-winkel Mooi Verhaal is te vinden in winkelcentrum het Forum, in het voormalige postkantoor.

Verwachting

Bert Altena: “We merken dat er behoefte is aan dit soort activiteiten. Er is nog steeds een grote leegstand van winkels, dus is het belangrijk om de levendigheid in het centrum terug te krijgen. Als we daar als kerk een bijdrage aan kunnen leveren, doen we het graag”. Hij spreekt de verwachting uit volgend jaar weer een tijdelijke winkel te openen.

Tekst en foto’s: M. Babtist