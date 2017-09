Spannend prepareerweekend bij Duurzaamheidscentrum Assen

Assen – In het eerste weekend van de herfstvakantie (21 en 22 oktober) organiseert het Duurzaamheidscentrum Assen een spannend prepareerweekend. Bas Perdijk, van Naturalis Biodiversity Leiden, prepareert live de wolf van Veeningen.

Prepareren is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft. De bekendste techniek is opzetten. De wolf die op 21 en 22 oktober wordt geprepareerd, werd begin maart 2017 doodgereden op de A28 bij Veeningen. Hij is afkomstig uit een roedel in het Duitse Nedersaksen. Een deel van de preparatie van de wolf heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden, daar mocht geen publiek bij, vanwege besmettingsgevaar.

Aanmelden

Bas Perdijk gaat nu met de ‘schone’ botten en huid de wolf weer in elkaar zetten. Astrid Roquas zal als educatief begeleidster uitleg geven en vragen beantwoorden. Tussendoor werkt Bas ook aan het opzetten van een kerkuil. Bij de prepareersessies is (beperkt) publiek welkom.

LET OP: vanwege de te verwachten grote belangstelling kun je voor de prepareersessies alvast van tevoren kaartjes reserveren! Dit kan via onze website: http://duurzaamheidscentrumassen.nl/activiteiten

Andere activiteiten

Er is nog meer te doen tijdens het prepareerweekend: zo kun je bijvoorbeeld uilenballen uitpluizen en ontdekken welke muis door welke uil gegeten is. Leer meer over de voedselketen van de wolf, of loop de zelfstandige wolvenspeurtocht. Ook kun je kijken hoe goed je een skelet kent aan de hand van het bottenspel en is er voor de kleintjes de T-rex bottenbingo. Ben je een echte speurneus? Ga dan aan de slag met een DNA-kit en ontdek wie een prooi heeft aangevallen. Liever een wolvenmasker maken? Ook dat kan.

In de filmzaal draaien doorlopend documentaires over wolven, waaronder over de wolven in Lausitz. Naast alle activiteiten is ook nog de tentoonstelling De wolf in Drenthe te zien. Met als hoogtepunten de bekende ‘Wandelwolf’ en de wolf van Luttelgeest.

Op zaterdag kunnen kinderen en begeleiders vanaf 13.30 uur aanschuiven bij een sfeervol kamp waar kastanjes gepoft worden. Op zondag kunnen kinderen vanaf 13.30 uur aan de slag met takken, om een eigen totemstok of praatstok te maken.

Locatie

Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9405 NB Assen (volg voor parkeren navigatieadres: Stadsbroek 11 in Assen).

