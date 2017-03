Profielwerkstuk basis voor de toekomst

Assen – Dinsdagavond presenteerden alle Havo-leerlingen van het Dr. Nassaucollege in Assen hun profielwerkstuk aan ouders en andere geïnteresseerden. Het werkstuk is een verplicht onderdeel van het schoolexamen.

Op de eerste verdieping was een markt georganiseerd, waar men zich bij ieder tafeltje over een ander onderwerp kon laten informeren. Begeleidende docenten waren aanwezig om de presentaties te beoordelen.

De verschillende onderwerpen hadden allemaal te maken met het gekozen profiel (Natuur/Techniek, Natuur/Gezondheid, Economie/Maatschappij, Cultuur/Maatschappij); Is de Formule 1 haalbaar in Nederland, vroeggeboorte, dyslexie, verbrandingsmotor op waterstof, The seven years war, kinderarbeid in de kledingindustrie, informatie in sterrenlicht, de invloed van muziek op de hersenen, neusriemen bij paarden, hygiëne in de school etc. Bij bepaalde werkstukken lag er een directe link met de vervolgopleiding. De heren van de presentatie “The seven years war” vertelden bv. dat ze docent geschiedenis wilden worden.

Sommige leerlingen kozen ervoor om hun werkstuk in een apart lokaal te presenteren. Twee van die leerlingen zijn Laura Janssen en Merel Hulst. De dames introduceerden ontwerpstudio “Cloverz”. Laura haar interesse ligt vooral bij het vak Kunst, Merel haar interesse ligt bij Management en Organisatie. De krachten zijn gebundeld en de dames zijn samen aan de slag gegaan om hun eigen kledinglijn van de grond te krijgen.

Laura: “Zoals Merel al vertelde, zij is meer van de fashion en management, en ik ben van de fashion en design. Dus toen wij elkaar leerden kennen was het al vrij snel duidelijk, als wij dit zouden doen, hadden we een hele goede verdeling, omdat wij allebei heel erg verschillende kwaliteiten hebben die voor dit plan best wel cruciaal zijn. We matchen perfect. Merel zit in VWO-6 en ik doe Havo-5”.

Volgend jaar willen ze allebei studeren aan de Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Laura vindt het ontwerpen heel erg leuk en wil Fashion en Design doen. Merel wil de richting Fashion en Management volgen. Om toegelaten te worden op de AMFI moet je eerst door een selectieprocedure. Dit profielwerkstuk hebben ze gemaakt met de achterliggende gedachte van de selectie voor de AMFI. Merel heeft het businessplan gebruikt voor haar selectie. Laura gaat de gemaakte kleding gebruiken voor haar selectie.

Ze kennen elkaar nog geen jaar en leerden elkaar kennen via hun gezamenlijke bijbaantje bij de Albert Heijn. “Op een dag fietsten wij samen terug en toen raakten wij aan de praat. We kwamen er achter dat wij eigenlijk alleen maar dezelfde interesses hadden, dat wij allebei naar de AMFI wilden”. Ze hadden beiden nog nooit iemand in Assen gesproken die de AMFI ook kende en leuk vond.

Op school kwam het onderwerp profielwerkstuk ter sprake en ze wilden het werkstuk graag samen opzetten en uitvoeren. Samen hebben ze ook de AMFI Transit bezocht, een afstudeerevenement van de opleiding die ze graag willen volgen. De studenten van het vierde jaar laten daar hun afstudeerprojecten zien in o.a. een catwalk. Laura en Merel lieten zich inspireren en voorlichten. Deze informatie hebben ze ook gebruikt voor hun profielwerkstuk.

“Dit profielwerkstuk is echt onze droom. Wij staan voor de eclectische stijl, dat is alles door elkaar, geen regels, doen wat je leuk vindt. Dat is ook het doel van ons merk. We willen vrouwen inspireren om lekker gek te dragen, uit je comfortzone te gaan. Ons merk is handgemaakt en van best wel exclusief materiaal”.

Marktonderzoek hebben ze gedaan in de Negen Straatjes in Amsterdam. De conclusie die ze uit het marktonderzoek onder 100 vrouwen hebben getrokken: Vrouwen vanaf 25 jaar zijn geïnteresseerd in exclusieve handgemaakte kleding en de prijs die ze ongeveer willen betalen is € 300,00 per setje. Er zijn twee setjes ontworpen en gemaakt. “Al heeft mij dat wel een naaimachine gekost”, vertelt Laura lachend, “de stof van één setje was behoorlijk dik”. Een kleine modeshow maakte onderdeel uit van de presentatie.

Bij het blauwe marinejasje staat hun merknaam, Cloverz, op de achterzijde. Het is een statement-jasje geworden. De naam Cloverz is geïnspireerd op de naam van de hond van één van de dames, en “Clovers (met een “s”) betekent in het Nederlands klavertje vier, geluk. En geluk willen wij uitstralen. We willen, als een mevrouw onze kleding draagt, dat ze blijheid uitstraalt. De “z” achter Clover vonden we wel stoer”, vullen ze aan.

Voor de fotoshoot hebben ze Ulla Models benaderd. Er volgde een afspraak, waarna er foto’s werden gemaakt van de kleding, gedragen door een model van Ulla Models. Al met al een mooie promotiecampagne voor Laura en Merel.

“Wij zijn heel erg enthousiast geworden en gemotiveerd geraakt door de positieve reacties van iedereen en vooral ook door Esmee (Ulla Models) die al in de modewereld zit. Zij heeft al voor grote modeketens gelopen, zoals Dior. Dit heeft echt laten zien dat mijn droom echt nog meer bevestigd is, dat ik dit echt het allerleukste vind om te doen”, aldus Laura. Een profielwerkstuk met een gouden randje. Twee gepassioneerde dames met maar één doel: de top bereiken in de modewereld.

De avond werd als zeer interessant ervaren. Ouders en belangstellenden waren lovend over alle presentaties en de opzet van het geheel.

Tekst en foto’s: M. Babtist

Foto Esmee Middel (Ulla Models): Ellis Janssen