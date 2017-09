Assen – Jonge, gedreven amateurmusici uit Drenthe kunnen op zaterdag 4 november deelnemen aan de Jeugdorkestendag “Symfonica in D”. Leerlingen die normaal gesproken individueel les krijgen kunnen ervaren hoe het is om samen te spelen in een groot orkest. Het stuk dat centraal staat is “Het Carnaval der Dieren” van componist Camille Saint-Saëns. “Symfonica in D” vindt dit jaar plaats in Emmen.

De Jeugdorkestendag bestaat uit een gezamenlijke repetitie en kleine repetities op instrumentniveau, waarin de jongeren leren samenspelen en samen oefenen voor het slotconcert. Hiervoor krijgen ze in de weken voorafgaand aan de Jeugdorkestendag bladmuziek toegestuurd. In de finale worden alle deelnemers bijeengebracht op het grote podium van het Atlas Theater in Emmen waar de jongeren laten horen wat ze hebben geleerd.

Ook voor andere muziekstijlen

Nieuw dit jaar is het mixen van stijlen. Ook spelers van niet symfonische muziekinstrumenten kunnen zich voor de Jeugdorkestendag aanmelden. Op de website www.symfonicaind.nl is informatie en het aanmeldingsformulier te vinden.

Het is de tweede keer dat ‘Symfonica in D’ plaats vindt. Vorig jaar namen in Assen 80 kinderen en jongeren deel aan het evenement. De organisatie hoopt dit jaar nog meer leerlingen te trekken van de muziekverenigingen en particuliere docenten in Drenthe.

De organisatie van ‘Symfonica in D’ ligt in handen van particuliere muziekdocenten, kunstencentra ICO, De Kunstbeweging en Scala en K&C met financiële steun van de provincie Drenthe en van Stichting Rotary cultuurfonds Assen. Ook dit jaar leveren de Rotarians als vrijwilligers hun bijdrage aan de totstandkoming van het evenement.

Foto: Sijtze Veldema