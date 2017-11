Schaapskudde wandelt dwars door de stad naar winterverblijf

Assen – De stadsbegrazing bij De Landjes in Marsdijk is voor dit jaar weer ten einde. Zondagmiddag vertrokken de schapen naar hun winterverblijf op het Witterveld. In april werden de schapen met een vrachtwagen naar Marsdijk gebracht, koopzondag ging de rit wandelend terug, dwars door de binnenstad van Assen. Een mooie gelegenheid om bezoekers aan de stad kennis te laten maken met de schapen en het bedrijf van Landschapsbeheer Het Witterveld. De kudde trok veel bekijks van jong en oud.

De gemeente Assen koos er destijds voor om schapen het onderhoud op De Landjes te laten doen. Machines laten te diepe sporen achter in het landschap. Herders van het bedrijf begeleidden de schapen tijdens de stadsbegrazing, samen met een aantal bordercollie’s. ’s Avonds en in het weekend verbleven de schapen in een weide nabij Loon.

Stadswandeling

Rond elf uur in de ochtend verzamelden de medewerkers van Landschapsbeheer Het Witterveld zich bij deze nachtweide. Ron Rogaar en Caroline Visser verstrekten hesjes aan hun medewerkers, waarna iedereen instructies kreeg om de tocht zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ron Rogaar reed met zijn quad achter de stoet aan om eventueel vermoeide, of moeilijk lopende schapen opvang te kunnen bieden. Men was op alles voorbereid. Na een interview met RTV Drenthe vertrok men rond half twaalf richting Loon. Via de Lonerstraat en de Rolderhoofdweg naderde men rond 12:45 uur de tunnel bij de Rolderstraat. Daar stonden al diverse mensen op de schaapskudde te wachten.

Via de Javastraat, Noordersingel en de Brinkstraat kwam het rustpunt van de route in zicht, de Brink voor het Drents Museum. Hier kon het publiek rustig kennismaken met de schapen en de medewerkers die de route begeleidden. De meeste mensen waren op de hoogte van de komst van de schapen en stonden al bijtijds te wachten. Een enkeling die toevallig passeerde vroeg zich verwonderd af wat er aan de hand was en bleef vervolgens ook geïnteresseerd staan kijken. Er werden vele foto’s en filmpjes gemaakt en Facebook vulde zich in de loop van de middag met veel beelden gemaakt door bezoekers. Na drie kwartier en de nodige uitleg en antwoorden op vragen ging de stoet verder naar het Witterveld. De Torenlaan vulde zich met schapen, bijeen gedreven door de honden, en als “leider” van de groep ging het bekende Knuffelschaap van de schaapskudde aan kop. Een schaap, dol op aandacht en dol op knuffels. Een schaap waar één meisje ook nog een selfie mee maakte.

Anderhalf uur na het vertrek op de Brink arriveerden de schapen bij hun winterverblijf, waar ze later deze periode, getuige de blauwe verf op hun billen, zullen gaan lammeren. Dit lammeren gebeurt binnenshuis, ‘dat is wel zo aardig’, aldus Caroline Visser. Men heeft het goed voor elkaar bij Landschapsbeheer Het Witterveld. Een grote stal, diverse weilanden en in en om het bedrijf ziet het er keurig en opgeruimd uit. Via Terra MBO Groningen zijn er diverse stagiaires aan het werk en “die kunnen zich geen betere stageplek wensen”, aldus de opmerking van een buitenstaander die het bedrijf kent.

Afscheid

Nadat de schapen veilig in de weide stonden werd in de kantine van het bedrijf afscheid genomen van Willem de Vente. Hij was een aantal jaren (op bepaalde dagen) herder op De Landjes. Caroline Visser: “Wij hadden graag gewild dat jij tot je tachtigste bij ons was geweest ….. “. Er volgde een toespraak met de nodige grapjes en dat gaf ook heel duidelijk de sfeer binnen het bedrijf aan; ontspannen, luchtig, gemoedelijk. Willem de Vente kreeg een passend geschenk overhandigd, een canvas van zijn overleden hond. Het werd gegeven met de woorden: “Ik hoop in ieder geval dat je nog heel veel aan ons zult denken”.

Tekst en foto’s: M. Babtist