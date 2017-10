Dummie de Mummie Festival tijdens Kinderboekenweek in DNK

Assen – Ben je fan van de Dummie de Mummie boeken van Tosca Menten? Kom dan op zaterdagochtend 7 oktober naar de bibliotheek van DNK. Tosca Menten vertelt deze ochtend over haar boeken en leest voor uit een Dummie de Mummie boek. Heb je een vraag, stel die dan ook deze ochtend. Of laat je boek signeren!

In de bibliotheek kun je natuurlijk je favoriete Dummie de Mummie boeken lenen, maar je kunt ook gelijk je eigen ‘Dummie de Mummie’-serie inslaan bij de boekverkoop van kinderboekwinkel Rapunsel.

Het optreden van Tosca Menten is onderdeel van het Dummie de Mummie Festival tijdens de Kinderboekenweek in DNK. Na je bezoek aan Tosca Menten kun je ’s middags meedoen met de Dummie de Mummie Griezelspeurtocht of je maakt je eigen Dummie in het JackLab. En wist je dat er ook een Dummie de Mummie familiemusical is? Want wat doe je als er ineens een mummie in je bed ligt? Op zondag 8 oktober beleef je dit avontuur van Goos Guts in het theater.

De toegang voor het optreden van Tosca Menten is gratis (net als de overige Dummie de Mummie activiteiten op zaterdag 7 oktober). Je kaartje reserveer je via dnk.nl. Het optreden begint om 11.00 uur.