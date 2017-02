Signeersessie 80e Baantjer Bruna Nobellaan

Assen – De rode loper lag uit, twee manden met tulpen van Bloembinderij Lubberman sierden de ingang. De Bruna aan de Nobellaan in Assen had een speciale gast over de vloer. Dat was wel duidelijk.

Niemand minder dan schrijver Peter Römer zat in het midden van de winkel, met een grote stapel boeken voor zich. Dinsdag 14 februari jl. kwam de 80e editie uit van de boeken van Baantjer “De Cocker-serie”, De Cock en de moord op maat. Reden voor Bruna-eigenaresse Susan om contact op te nemen met uitgeverij De Fontein. Ze wilde heel graag eens een signeersessie in de winkel. En voor de eerste keer moest het wel een heel speciale gast zijn. Rechercheur De Cock (met CeeOOCeeKaa) was in 1964 voor het eerst te vinden in de boeken van Baantjer. Peter Römer zette op een bepaald moment de boekenreeks voort.

De aanvraag van Susan werd gehonoreerd door de uitgeverij en zo kon het zijn dat er vrijdagmiddag 17 februari nog een heuse ‘moord’ moest worden opgelost in de Bruna voordat de signeersessie kon beginnen. RTV Drenthe maakte namelijk opnames voor het weerpraatje van Loes van der Laan. Loes bleek ‘daar achter ergens’ te liggen, dus Peter Römer werd gevraagd om het weer te presenteren. Een medewerkster van de Bruna vertelt lachend: “En ik moest gillen”.

Daarna was het tijd voor de signeersessie. Langzaam schuifelden de mensen naar binnen. “Kijk eens, je was de eerste, gefeliciteerd !”, en met die woorden werd het eerste gesigneerde exemplaar overhandigd. “Zaterdag zit ik in Amsterdam Noord en zondag in Alkmaar, dat is Baantjer”, vertelt Peter, “Maar het is erg leuk dat de dames het hier in Assen organiseren. Baantjer is dan een goed merk om mee te beginnen”.

Dan dient zich een echte fan aan. De jongen vertelt: “Ik heb ze alle 80, daar zitten zelfs nog eerste drukken bij. Ik heb ze allemaal nog en nog in perfecte staat. Ik denk dat het vlak nadat Baantjer op tv kwam, dat ik ben begonnen met lezen. Ik kende de boeken al. Ik denk dat ik door de tv-serie zelf geïnteresseerd raakte. Als je dan bedlegerig wordt, ga je ook sneller lezen. De eerste boeken heb ik via via gekregen en later kocht ik ze. Maar dit is helemaal uniek, een gesigneerd boek. Ik zei al tegen Peter ‘op naar de honderd’. Honderd is natuurlijk nog een heel eind weg”. Hij is van plan om ’s avonds meteen te gaan lezen, “En vanavond is het boek ook meteen uit. Het leest gewoon heel gemakkelijk”. Een echte liefhebber dus. Peter zelf reageert met: “Ongelooflijk ja, fantastisch”.

En zo rollen er vele tientallen boeken over de toonbank. De signeersessie is een groot succes. Er gaat zelfs een gesigneerd exemplaar naar Hong Kong.

Na afloop wordt er nog een groepsfoto gemaakt met het aanwezige personeel en Peter Römer, die daarna zeer tevreden de zaak verlaat. Ook eigenaresse Susan en haar personeel kijken terug op een leuke geslaagde middag.

Susan had het uitstekend voor elkaar. Een rode loper, mooie manden met tulpen, een gezellige sfeer in de winkel, al met al heel gezellig aangekleed en veel klanten. Op de signeersessies komt ongetwijfeld een vervolg.

Tekst en Foto’s: M. Babtist