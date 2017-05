Somcom zoekt groter pand in Assen, Bovensmilde sluit

Assen – Per 1 juni sluiten de deuren van SOMCOM Bovensmilde. Het computer- en telecombedrijf breidt namelijk haar werkzaamheden uit. De vestiging in Assen blijft gewoon open, terwijl het bedrijf op zoek gaat naar een nieuwe en grotere locatie om de toekomstplannen in te verwezenlijken.

“We maken ons op voor een dubbele verhuizing”, legt eigenaar Carlo Sommeling uit. “De computerbranche is enorm in beweging en we willen met de markt mee. Daarom werken we aan nieuwe initiatieven en activiteiten. Daarvoor zijn we op zoek naar een groter pand in Assen. Bovensmilde gaat dicht om ons de ruimte te geven uit te breiden op één grote locatie.”

Gratis onderhoudsbeurt

De sluiting van de vestiging in Bovensmilde gaat Sommeling aan het hart. Ruim dertien jaar geleden begon hij immers daar met zijn bedrijf. “In Bovensmilde is de echte fundering voor SOMCOM gelegd. Met pijn in mijn hart nemen we er dan ook afscheid van. Het is een prachtig pand. Voor ons is het daar allemaal begonnen, maar we moeten inspelen op de nieuwe ontwikkelingen om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst.” Het pand aan de Hoofdweg gaat per 1 juni in de verkoop of verhuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sommeling via carlo@somcom.nl.

Om klanten uit Bovensmilde, Smilde en Hoogersmilde tegemoet te komen krijgen zij per klant bij een bezoek aan de winkel aan de Oude Molenstraat in Assen een gratis onderhoudsbeurt voor de computer aangeboden. “Die kost normaal zo’n 65 euro”, legt Sommeling uit. “We doen er alles aan om iedereen te kunnen blijven helpen. We laten de regio en de klanten dan ook zeker niet vallen. We gaan ook niet weg, maar zijn slechts een paar kilometer verderop te vinden. Met dezelfde werkzaamheden, nog meer service en dezelfde mensen.”

Pick up & return

Sommeling is samen met zijn personeel druk bezig met het zoeken naar een grotere locatie in Assen, omdat de nieuwe activiteiten om veel meer ruimte vragen. Zo gaat SOMCOM zich meer richten op gespecialiseerde telefoon- en computerreparaties voor bedrijven en consumenten in het gehele land, komt er een webshop en werken ze aan een ‘pick up & return-service’. “We hebben enorm veel mooie plannen. Zo gaan we bijvoorbeeld echt naar de mensen toekomen”, vertelt Carlo Sommeling met een geheimzinnige glimlach. “Maar, daarover later meer.”

Persoonlijk woord van Carlo omtrent sluiting SOMCOM Bovensmilde:

Begin dit jaar heb ik via deze weg al aangekondigd veel mensen te gaan verrassen in 2017. Natuurlijk wordt daar door de meeste mensen overheen gelezen maar de sluiting van ons pand in Bovensmilde is onderdeel van de omvorming van SOMCOM.

10 Jaar geleden alweer heb ik van een “aan huis” situatie het pand aan de Hoofdweg gekocht om SOMCOM meer body te geven. De meeste mensen verklaarde mij voor gek. Dat zal in dit geval wederom gaan gebeuren. Ik kan u zeggen; De keuze om in Bovensmilde te vestigen was één van de betere. Wat een drukte, gekte, plezier, succes en groei hebben ik en mijn personeel hier beleefd. U als klant heeft daar veel van meegekregen. Gisteren was weer zo’n dag, wat een drukte….Op zo’n moment ga ik zelfs twijfelen aan mijn keuzes. Het is dus geen economische beslissing die ik maak maar een strategische.

Sinds de opening van onze tweede winkel in Assen nu alweer ruim vier jaar geleden, is er bij ons, maar ook in de markt veel veranderd. We begaven ons ineens in een nieuwe ”speeltuin” die Assen heet waarbij wij met ons succesvolle concept aan het werk zijn gegaan. Dat hebben we geweten. SOMCOM- Assen is binnen een hele korte tijd flink op de kaart gezet waarbij wij onze indentiteit hebben kunnen behouden maar met een nieuwe extra expertise: Telecom-reparaties. Door onze manier van klantbeleving en gevoel voor kwaliteit hebben wij ook in Assen laten zien waarom wij geen éénheidsworst zijn. Wij repareren daar inmiddels naast de consumenten reparaties ook voor veel grote partijen zoals verzekeringsmaatschappijen, scholengemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven en gemeentes.

Voor SOMCOM betekent dit op twee plaatsen drukte en een blijvende drang om het kwaliteitsniveau op “SOMCOM norm” te houden en zelfs te verbeteren. Wat ons in de afgelopen vier jaar tegen heeft gezeten is gebrek aan voldoende goed personeel die volgens onze standaard konden werken. Het gevolg is werkdruk en stagnatie van ontplooiing. In diezelfde tijd zal het niemand ontgaan zijn dat de markt aan het veranderen is. Het koopgedrag en zelfs de loyaliteit is niet meer wat het geweest is en dat zal nog verder veranderen.

Doordat het SOMCOM personeel versnippert is op twee plekken, is het moeilijk om onze ambitie te verwezenlijken. Er liggen veel kansrijke expertises te wachten tot we een keer tijd hebben dit op te pakken. Die expertises zijn de sleutel voor onze toekomst. Niet binnen 3 jaar maar daarna als de markt compleet veranderd is. Regeren is vooruitzien is een bekend gezegde. Dat is wat ik doe. 1 Winkel sluiten om het bedrijf nu echt klaar voor de toekomst te maken. U moet zich voorstellen dat repareren op veel kleinere, microscopische schaal kan. Dit kunnen wij al en daar liggen kansen. We hebben er alleen geen tijd voor. Ook “online” laten wij kansen liggen en moeten wij ons beperken tot de regio. Misschien kunt u zich ook voorstellen dat onze klantenstroom, dus drukte niet te voorspellen is. Dat, en een te krappe bezetting op twee plekken tegelijk is heel inefficiënt voor ons.

Centraliseren is hier de oplossing. Assen is, helaas voor de regio Bovensmilde hierin de beste keuze. Wij zijn er natuurlijk van bewust en hier ook enorm dankbaar voor dat we heel veel (trouwe)klanten in de regio Bovensmilde hebben wonen. Het is absoluut de bedoeling u te blijven bedienen. Wij creëren daar mogelijkheden voor die we stapje voor stapje zullen communiceren met u. Daarnaast onderzoeken wij of we niet naar een meer toegankelijke locatie kunnen verhuizen binnen Assen waarbij we het voor iedereen makkelijker kunnen maken. Helaas lopen we tegen de regelgeving van de gemeente Assen aan waardoor mijn ondernemerschap hierin beperkt wordt.

Het mooie pand in Bovensmilde zal verhuurd of verkocht worden. Al dan niet gemeubileerd. Met mijn fantasie zijn er heel veel bedrijfstakken die hier een prima locatie aan kunnen hebben maar ook omvormen naar woonbestemming is een optie.

Ik hoop hierbij iets meer duidelijkheid geschept te hebben omtrent deze rigoureuze beslissing. Uiteraard ben ik, maar ook mijn personeel meer dan bereid u te woord te staan bij vragen omtrent deze ontwikkeling.

Per mail kan dat via: carlo@somcom.nl of telefoon: 0592-420312

Hartelijke groet en tot snel,

Carlo Sommeling

Eigenaar- SOMCOM