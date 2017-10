Stadsvervoer Cityline blijft in 2018 rijden

Assen – Assenaren kunnen volgend jaar gebruik blijven maken van het stadsvervoer CityLine. De gemeente Assen stelt hiervoor jaarlijks ruim 520.000 euro beschikbaar. Cityline is op dit moment onderdeel van de aanbesteding publiek vervoer. Begin volgend jaar wordt duidelijk welke vervoersbedrijf verantwoordelijk wordt voor het stadsvervoer.

Op dit moment maken wekelijks tussen de 900 en 1000 Assenaren gebruik van de Cityline. Van de reizigers beschikt 40% over een pas voor Wmo vervoer. Zij reizen tegen een gereduceerd tarief. In overleg met de vervoerder wil de gemeente de promotie van Cityline intensiveren zodat het aantal reizigers verder toeneemt. Ervaring uit andere steden leert dat het vaak meerdere jaren duurt voordat een nieuw vervoersconcept voldoende reizigers trekt.

Sinds december vorig jaar rijdt Cityline in bijna alle wijken van Assen. Met deze nieuwe manier van vervoer wilde de gemeente het verdwijnen van de stadsbussen opvangen en Assen bereikbaar houden voor mensen die niet beschikken over eigen vervoer. In veel gevallen is Cityline een goed en goedkoper alternatief voor de Wmo taxi. Een groot aantal Assenaren heeft inmiddels kennisgemaakt met deze nieuwe vorm van stadsvervoer.

Na een aarzelende start steeg in de tweede helft van 2016 het aantal reizigers naar ongeveer 1000 per week. Uit een evaluatie blijkt dat Assenaren tevreden zijn over het reizen met Cityline. Ze zijn met name positief over de professionaliteit van de chauffeurs en de goede uitvoering van de dienstregeling.