De Stoffenfabriek, Design by yourself

Assen – De Stoffenfabriek, een mooi concept van ondernemers uit Assen. Zij vinden dat Assen iets nieuws nodig heeft! Iets groots, iets anders, iets ambachtelijks, uit deze gedachten is De Stoffenfabriek ontstaan.

Een grote winkelruimte met een uniek concept, je waant je in een stoffenfabriek, met naaimachines, met veel stof, van volle rollen tot coupons, van zitzakken tot slaapbanken, van garens tot ritsen. De winkel heeft het uiterlijk van een traditionele fabriek. In de stoffenfabriek worden alle producten gemaakt wat de klant wenst. De creatieve klanten kunnen de producten natuurlijk ook zelf maken.

DESIGN by yourself

De leidende draad door de onderneming is het unieke concept “DESIGN by yourself”:

– Kies een product (of bedenk er een zelf)

– Kies de juiste stof

– Maak het zelf

– Of laat het maken door De Stoffenfabriek. Oftewel, u bedenkt het en wij maken het!

Grote collectie

Er zijn duizenden meters stof beschikbaar, dus de winkel zal constant nieuwe aanvoer krijgen van de mooiste designs. Naast de mooiste stoffen leveren wij natuurlijk ook de schuimplaten, zitzakvullingen, kussenvullingen in alle maten en alles wat u nodig heeft om de mooiste producten te produceren.

Store manager Jeffrey Norg

De Stoffenfabriek is erg blij welkom te kunnen heten store manager Jeffrey Norg, bekend uit de stoffenbranche in Assen. Een man met veel passie voor stof en hij ziet er naar uit om de klanten te verwelkomen in De Stoffenfabriek.

Beleving

Jeffrey: “Het moet een beleving zijn als je hier binnen bent. Je moet anderhalf uur binnen kunnen zijn en eigenlijk nog niet alles hebben gezien. Dat is het idee”. Jeffrey maakt hiermee duidelijk dat klanten niet alleen komen voor een aantal meters stof, maar op ideeën worden gebracht en tot nadenken worden aangezet. Stof tot nadenken dus.

Een mooi voorbeeld hiervan is de palletbank die in de winkel staat. Een rugleuning en een zitting, een aantal gekleurde kussens en je hebt een unieke bank voor bv. de veranda.

Uniek

En zo kijk je je ogen uit in De Stoffenfabriek. Een grote snijtafel, ouderwetse naaimachines op vele plekken, pallets, industriële lampen, geen doorsnee stoffenwinkel, maar iets unieks. Uniek is ook zeker de eigen collectie modestoffen die binnenkort wordt verwacht. Deze stoffen zijn nergens anders verkrijgbaar en worden gemaakt in kleine hoeveelheden. Van iedere print laten ze slechts 50 meter maken. Volg ook de Facebookpagina van De Stoffenfabriek voor het laatste nieuws en de actie’s die er regelmatig zullen zijn.

De Stoffenfabriek

Oude Molenstraat 48 (naast fietsenwinkel Innobikes Assen)

9401 DD Assen

Openingstijden:

dinsdag t/m zaterdag: 10:00 – 17:00 uur

Email:

destoffenfabriek@gmail.com

Tekst: De Stoffenfabriek / M. Babtist

Foto’s: M. Babtist