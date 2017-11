TeamUp Vrijwilligers gezocht in Assen

Assen – TeamUp, een gezamenlijk project van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland voor gevluchte kinderen in Nederland, is hard op zoek naar professionele en enthousiaste vrijwilligers die drie uur per week gevluchte kinderen in Nederland willen begeleiden. Het project gaat binnenkort van start in Assen.

Kinderen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld maken vaak vreselijke dingen mee in het thuisland en tijdens het vluchten zelf. Eenmaal in Nederland aangekomen, kunnen ze hun nare ervaringen niet zomaar verwerken. Kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig. Daarom besloten War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen in ‘TeamUp’ om samen vluchtelingenkinderen in Nederland bij te staan.

TeamUp biedt gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar in Nederlandse opvanglocaties. Zo kunnen kinderen zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. De activiteiten worden op vaste tijden gehouden en zijn opgezet om kinderen structuur, stabiliteit en vertrouwen in zichzelf en in anderen te geven. Vrijwilligers spelen daarbij een cruciale rol.

Maar liefst 95 vrijwilligers geven op dit moment de TeamUp sport-, spel- en dansactiviteiten op zestien locaties. Dit jaar wordt het project uitgebreid naar meer locaties, waaronder Assen. Om zoveel mogelijk vluchtelingenkinderen in Assen de mogelijkheid te geven mee te doen aan de activiteiten van TeamUp is een grote behoefte aan professionele en enthousiaste vrijwilligers.

Vrijwilliger Rob (TeamUp): ‘’Het begeleiden van de activiteiten van TeamUp is altijd een van de hoogtepunten van mijn week. Het mooiste is dat kinderen tijdens de activiteiten weer echt even kind kunnen zijn. Ze kunnen alles vergeten en helemaal opgaan in het spel. Verder geeft TeamUp mij de mogelijkheid mezelf te ontwikkelen. Voordat je van start gaat met de activiteiten word je getraind door TeamUp. De training richt zich op de achtergrond van de kinderen, de problemen waar ze tegenaan lopen en wat je kan doen wanneer je dit signaleert. Zodra we zijn begonnen, krijgen we nog extra trainingen. TeamUp kost mij maar een paar uur per week, maar voor deze kinderen maakt het een wereld van verschil.”

Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder die voldoen aan het profiel kunnen zich nu aanmelden via: http://www.warchild.nl/vacature-teamup.