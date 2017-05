Teamverslag; DSRA-Experience Team heeft leerzaam weekend in Hengelo

Assen – In 2012 startte de Dutch Sidecar Racing Association (DSRA) met hun Sidecar Experience-project. Middels dit project stellen ze o.a. een zijspan beschikbaar, voor een seizoen, om de drempel voor nieuwe deelnemers aan de zijspanklasse te verlagen. Vanuit de DSRA kunnen ze rekenen op steun en ondersteuning op praktisch gebied.

Miranda Louwes en Rogier Weekers hebben voor seizoen 2017 beschikking gekregen over dit DSRA-span. Ze behaalden hun licentie in Val de Vienne (Frankrijk) en hebben ook wat meters kunnen maken op de Junior Track in Assen. Afgelopen weekend was hun eerste raceweekend in Hengelo.

Hun teamverslag:

Verslag Hengelo 6/7 mei 2017

Het eerste race weekend zit er op in Hengelo op de Varsselring voor Het Experience Sidecar Team!

Zaterdag morgen hebben de nieuwkomers van het Experience Sidecar Team, Rogier Weekers en Miranda Louwes, de verkenningssessie gereden. Deze sessie is verplicht voor alle nieuwkomers. Wij vonden het prettig om het circuit op de manier goed te verkennen voordat het echte werk zou gaan beginnen.

Zaterdagmiddag hebben we twee kwalificaties gereden. We hebben mooi wat meters kunnen maken. De eerste paar rondes kregen we al een lekker ritme te pakken. Na een aantal ronden begon de motor anders te lopen en kwamen we erachter dat die op drie cilinders liep in plaats van vier en daardoor had Rogier minder vertrouwen in het span. We hebben ons niet gekwalificeerd maar daar waren we ook vanuit gegaan. Op een stratencircuit racen met weinig ervaring is pittig na een week trainen!

Zondag zijn we de twee races gestart en bij de tweede ronde binnen gekomen. Op de manier konden we toch twee starts mee pikken en hebben we echt voor save gespeeld! We wilden geen risico’s nemen!

We hebben een heel leuk en leerzaam weekend gehad! Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen en onze sponsoren die ons het seizoen steunen!

Aankomende weekend zijn we op de Nürburgring in Duitsland te vinden!

