Teamverslag; Joris Lentfert boekt nog steeds progressie

Assen – Zaterdag 23 september stond het voorlaatste raceweekend van het seizoen op het programma. Na de mooie resultaten in Oschersleben bleek Joris de progressie ook in Assen voort te zetten!

Al op vrijdag reed Joris in de trainingen met oude banden stukken sneller dan de voorgaande vrijdag trainingen dit jaar. Dat gaf een goed gevoel voor de racedag, Joris wist dan ook in beide kwalificaties op zaterdag rondetijden te rijden heel dicht bij zijn PR. Zijn snelste tijd resulteerde uiteindelijk in een 8e startplaats voor de race.

Ingekorte race

Rond kwart over 4 gingen de lichten uit voor een ingekorte race, vanwege geluidsproblemen over 6 ronden. De start van Joris was aardig goed maar helaas kwam hij in de eerste bochten in het gedrang waardoor hij terugviel naar de 13e plaats. Dan wordt het in zo’n korte race een lastig verhaal, maar toen Joris enkele rijders voor hem wist te passeren liep hij ook erg hard in op de groep die aan het strijden was voor plaats 5. Uiteindelijk kwam Joris net 1 à 2 ronden tekort en dus werd het een 8e plaats. Wederom een top 10 resultaat en in zijn strijd naar voren wist hij zelfs een nieuw PR te rijden van 1.44.8!

Joris: “De 5e plaats had er vandaag zeker ingezeten als de race een lengte had van de normale aantal ronden. Helaas telt “als” niet en bleef het bij een 8e plaats. Dat is weer een top 10 klassering en dus moeten we zeker tevreden zijn. Vooral blij ben ik met de rondetijden die ik heb kunnen rijden. Daaraan is te zien dat de progressie nog steeds niet stopt!”



Sponsordag

Joris staat nu op een 9e plaats in het Nederlands Kampioenschap. De laatste 2 wedstrijden voor de NK SuperCup 600 worden verreden op zaterdag 14 oktober op het TT circuit van Assen. Zet deze datum alvast in uw agenda want we houden dan ook onze sponsordag!