Thijs van de Meeberg in Theater de Nieuwe Kolk

Assen – Thijs van de Meeberg, cabaretier, was al eerder te zien in de Grote Zaal van Theater de Nieuwe Kolk in Assen, maar nog nooit eerder solo. Op donderdag 16 maart a.s. staat hij nu wél solo, namelijk met zijn debuut cabaretvoorstelling “Er mag gedanst worden”.

In 2015 won Thijs van de Meeberg op overtuigende wijze, middels een lovend juryrapport, de jury- en publieksprijs op het VARA Leids Cabaret Festival. Na een jaar van optreden en schrijven is hij nu op tournee met zijn debuutvoorstelling “Er mag gedanst worden“.

In zijn eerste avondvullende voorstelling belandt Thijs geheeld onbedoeld in activiteitencentrum Het Klaverblad. Samen met de doelgroep mag hij lampionnen gaan vingerverven. Thijs verzet zich hevig, maar niemand ziet dat hij niet thuis hoort in Het Klaverblad.

Thijs zoekt in zijn show naar de juiste uitweg uit ogenschijnlijk simpele dilemma’s. Maar wat is de juiste uitweg? Wat moet je met de ander? Hoe blijf je leven vanuit je kern met om je heen andere mensen? En wat als die kern niet zo zuiver is? Of nog erger: er is geen kern. Dolend in verhalen waar werkelijkheid en waanzin door elkaar lopen zoekt Thijs naar de eerlijke balans.

Het Leids Cabaret Festival roemde niet alleen het improviserend vermogen van Thijs, maar ook zijn moraal. “Er mag gedanst worden” is dan ook een scherpe conference bol van verhalen.

De regie is in handen van Anemoon Langenhoff en Pieter Bouwman. Pieter regisseerde onder andere Hans Teeuwen en is bekend van Mannen van de radio en Radio Bergeijk.

De recensies zijn lovend:

De Volkskrant (Patrick van den Hanenberg)

• ‘Met zijn verhaalstructuur is Van de Meeberg een fijne Freek de Jonge light’

• ‘Van de Meeberg slaat mooie onverwachte paden in’

• ‘Met Thijs van de Meeberg weet je nooit wat hij op de volgende kruising gaat doen’

• ‘Interessant, aanstekelijke lichaamstaal, goede muziekkeuze en heel vermakelijk’

• ‘We wandelen graag met Van de Meeberg mee’

Cabaret.nl (Tim van der Sluijs)

• ‘Er mag gedanst worden’ is een staaltje vakwerk van niveau’

• ‘Van de Meeberg is een cabaretier die veel te vertellen heeft’.

• ‘Hij neemt je stap voor stap mee in een knap opgebouwd betoog van meerdere lagen’

• ‘Een fascinerende zoektocht naar de vraag waar de grens ligt tussen goed en kwaad’

• ‘Hilarisch opgebouwde verhalen’

• ‘Van de Meeberg zet met zijn cabaretdebuut een overtuigend performance neer’

• ‘Veel te lachen, soms zelfs tot tranen toe’

• ‘Thijs van de Meeberg lost de belofte van het Leids Cabaret Festival helemaal in’

Een interview met Thijs door Kobald Giel kun je – Hier – vinden.

Kaarten zijn te bestellen via de site van Theater de Nieuwe Kolk , waar als toevoeging bij deze voorstelling staat te lezen:

“Gespot! Opkomend cabarettalent om van te watertanden!”

Foto: Aangeleverd door Thijs van de Meeberg