Tien dagen lang Winterland Assen

Assen – Tien dagen lang kerstsfeer in Assen met een overdekte kerstmarkt op het Koopmansplein. Dat bericht bereikte onze mailbox afgelopen week. De overdekte markt zal geopend zijn in de periode van vrijdag 15 december tot en met zondag 24 december.

Kersthuis

De Kerstman woont gedurende deze tien dagen in een echt Kersthuis op het plein. Hij zal vele bezoekjes brengen aan de gezellige straten van Assen.

JCI Wensboom

Inmiddels een traditie, de welbekende JCI Wensboom, waar iedereen een wens mag achterlaten voor een familielid, vriend of bekende. Na de kerstperiode zullen een aantal wensen worden gekozen die, indien mogelijk, vervuld zullen worden. Er is een bepaald budget beschikbaar en niet alle wensen kunnen natuurlijk worden vervuld. Meer informatie over JCI via hun website.

Eten en drinken

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Er zijn onder andere kraampjes met braadwürst en gluhwein, oliebollen en warme chocolademelk.

Lichtjesparade

De opening van het tiendaagse evenement wordt vooraf gegaan door een Lichtjesparade die zal starten bij de Bonte Wever. Rond 18:30 uur vertrekt.een mooie stoet met verlichte auto’s van ondernemers, particulieren en organisaties die zich het hele jaar inzetten bij de vele evenementen die Assen kent. De route van de Lichtjesparade zal na 18 november (intocht Sinterklaas) bekend worden gemaakt.

Activiteiten Koopmansplein

In de tent vinden optredens plaats van de Stienstraband, diverse zangkoren en een theaterkoor. Jong Talent Assen heeft het 30 jaar oude MKB kerstlied herschreven en zal dit bij de opening ten gehore brengen.

Standhouders

Op de overdekte markt zijn nog een aantal kramen vrij, maar vol is vol ! Voor standhouders geldt: het moet winter- of kerstgerelateerd zijn.

Aanmelden als standhouder kan via kerstmarktassen@gmail.com

Foto’s: M. Babtist