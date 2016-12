Topjaar Drents Museum met 215.000 bezoekers

ASSEN – Het Drents Museum in Assen verwacht 2016 af te ronden met in totaal 215.000 bezoekers. Dat is een toename van meer dan 40% ten opzichte van 2015 toen het museum 150.000 bezoekers trok.

Publiekstrekkers in het afgelopen jaar waren de tentoonstellingen Maya’s – Heersers van het Regenwoud, Window of my eyes – 75 jaar Harry ‘Cuby’ Muskee en Peredvizhniki – Russisch Realisme rond Repin 1870 – 1900 (nog te zien tot en met 2 april 2017). De gasten, waarvan ruim 80% buiten Drenthe afkomstig was, gaven de tentoonstellingen en het museum een waarderingscijfer van 8,3.

Hoogtepunten 2016: Maya, Muskee en Repin

Zeer succesvol was de Maya-tentoonstelling, waar in totaal bijna 130.000 belangstellenden op afkwamen. De expositie was een ontdekkingstocht door Midden-Amerika en tegelijkertijd een schatkamer van prachtige voorwerpen. Indrukwekkend voor veel bezoekers was het eerbetoon aan de in 2011 overleden Drentse blueszanger Harry Muskee. Bij de grote opening van expositie in januari vertolkte Huub van der Lubbe het lied ‘Window of my eyes’ voor 800 gasten.

De werken van bekende 19de-eeuwse Russische kunstenaars als Repin, Serov en Shiskin zijn vanaf de opening op 25 september door ruim 50.000 bezoekers bewonderd. Nog tot en met 2 april 2017 is de expositie van deze Peredvizhniki te zien.

Dankzij de Vrienden kon het museum het werk Landschap nabij Vries met ploegende boer (1877) van H.W. Mesdag aankopen en toevoegen aan de Drentse Meestercollectie.

Het Drents Museum kwam in 2016 in de top 5 van meest gastvrije musea van Nederland. Bovendien werd het museum door de ANWB verkozen tot ‘Leukste uitje van Drenthe’.

2017: The American Dream en The Great Liao

Twee grote internationale tentoonstellingen staan op de rol voor 2017. Vanaf 19 november 2017 presenteert het Drents Museum met Kunsthalle Emden het grootste overzicht ooit in Europa van Amerikaans realisme van 1945 tot nu. The American Dream is een dubbeltentoonstelling – tegelijkertijd te zien in Assen en Emden – met werk van Amerikaanse topkunstenaars als Edward Hopper, Andrew Wyeth, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck Close. The American Dream is te zien tot en met 27 mei 2018.

Met de grote archeologische tentoonstelling The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) komen van 23 april tot en met 29 oktober 2017 schatten van de Liao-dynastie naar Assen. Absoluut hoogtepunt is het gouden dodenmasker van de prinses van Chen uit 1018. The Great Liao vertelt het verhaal van het enorme rijk van de Liao in Mongolië en ver daar buiten, en sluit perfect aan bij de eerdere grote Chinese tentoonstellingen van het Drents Museum (Terracotta Leger van Xi’an in 2008 en de Tang-dynastie in 2011).

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is het Drents Museum extra open op de maandagen 26 december (tweede kerstdag) en 2 januari. Op tweede kerstdag vindt de traditionele kostuumshow plaats die dit jaar in het teken staat van Russische pracht en praal. Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Foto: Publiek in tentoonstelling Maya’s: Anne-Sophie Scholtens