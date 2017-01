TT Festival Assen informeert horeca over plannen 2017

ASSEN – Op 24 januari jongstleden hebben de horeca ondernemers, die sinds 2015 samen met de gemeente Assen het festival organiseren, een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor het TT Festival 2017.

Vandaag worden de plannen gepresenteerd aan de andere horeca ondernemers uit Assen.

Groei festival

Er zit groei in het festival. Niet alleen in dagen, maar ook in het aantal bezoekers. Zo waren er in 2016 30.000 meer bezoekers ten opzichte van 2015. De organisatie verwacht de komende jaren verdere groei.

Inrichting festivalterrein

Er komen dit jaar 8 muziekpodia op de inmiddels bekende plekken. Op de kop van de Vaart zal, na het succes van vorig jaar, weer een groot reuzenrad komen te staan. Naast muziek is er ‘action on wheels’ op de Weiersstraat oftewel motorvermaak en zal de TT NightRide traditiegetrouw plaatsvinden op de vrijdagavond. Vorig jaar is de organisatie in het klein gestart met een merchandise markt in de Torenlaan. Deze wordt in 2017 groter en verder uitgebreid met motoren. Er wordt een ware TT beleving neergezet.

Samenwerking TT Circuit Assen

Zonder de MotoGP, beter bekend als de Dutch TT of de TT Races, is er ook geen TT Festival. Samen met het TT Circuit wordt gekeken naar activiteiten die elkaar in 2017 kunnen versterken, waardoor het ‘totaal concept’ als sterker merk in de markt kan worden gezet.

TT Festival Assen naar de beurs

Deze samenwerking is voor de motorbeurzen al in gang gezet. Samen met het TT Circuit was het TT Festival zichtbaar op de Motor Expo in Assen. Ook in Utrecht zullen partijen zich samen presenteren op de beursvloer. Daarnaast was het TT Festival afgelopen weekend aanwezig op de Racing Expo in Leeuwarden. De aanwezigheid op de motorbeurzen vergroot de zichtbaarheid van het festival en van de TT. Twee evenementen die onlosmakelijk verbonden zijn met Assen.