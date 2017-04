Vaarroute Blauwe As deze zomer open voor recreatievaart

Assen – Komende zomer kunnen recreatieboten via de Vaart en het Kanaal door Assen varen. De langverwachte Blauwe As-vaarroute door het centrum van Assen is dan een feit. Op dit moment vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats rondom de Groningerbrug en Sluis 2 aan de Havenkade. De verwachting is dat de recreatievaart vanaf 1 juli aanstaande de volledige Blauwe As-route kan varen.

Het gemeentelijk havenpersoneel maakt zich op voor de gastvrije ontvangst van de boten. Gemeente Assen trekt extra brugwachters aan om de scheepvaart door Assen goed te begeleiden. Ook de feestelijke opening komt in zicht. De periode mei tot september wordt benut als opwarm- en testperiode. In deze periode zet Assen de Blauwe As volop in de schijnwerper. In het weekend van 15 en 16 september vindt een afsluitend feest plaats in het Havenkwartier (Havenkade).

Laatste bouwactiviteiten

De bouwfase van de Blauwe is bijna afgerond. In maart werd de zesde beweegbare brug, de Groningerbrug opgebouwd. Aannemerscombinatie Roelofs/J.C Krans die ook de Weiersbrug bouwde, voert binnenkort de laatste testwerkzaamheden uit aan beide bruggen. In mei kan het autoverkeer over de Groningerbrug rijden. De hinder op de Groningerstraat is dan achter de rug. Ook de opknapronde van Kanaal ZZ is bijna gereed. Vanaf half april kan het autoverkeer de route via Kanaal ZZ weer geheel gebruiken. Sluis 2 en de openbare ruimte aan de Havenkade is het allerlaatste onderdeel. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe riolering aan de Havenkade. Dit onderdeel heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Als de riolering gelegd is kan het water aan de Havenkade omhoog worden gebracht en kan de sluis in bedrijf worden genomen. Aannemer Van Hattum en Blankevoort rondt dit werk begin juni af. Assen heeft er dan een vierde overnachtingshaven bij, naast de Vaart, Kloosterveen en Marsdijk.

Blauwe As in de schijnwerper

Zoals ook in de visie is neergelegd heeft het weer bevaarbaar maken van de Vaart en het Kanaal betekenis voor heel Assen. Het vaarwater is weer terug in de stad. Deze ontwikkeling geeft een impuls aan het centrum en zorgt ook voor nieuwe initiatieven en activiteiten langs de vaarroute. De komende maanden zet de gemeente Assen daarom de Blauwe As in de schijnwerper. Vanuit het project is samenwerking gezocht met lokale (sport)evenementen in Assen. Zo zal op 7 mei de wielerklassieker Dorpenomloop Drenthe als eerste Het Kanaal passeren. De wandelaars van de 10 km van de inmiddels 73e Avond4daagse zullen op 18 mei langs de Blauwe As gaan. De organisatie ligt in handen bij wandelvereniging De Zwaluwen. En op 21 mei gaat ook de Asserstadsloop (de 5 en 10 km) langs de Blauwe As. De gemeente Assen zorgt voor de feestelijke aankleding van de vaarroute.

Daarnaast kunnen Assenaren op verschillende manieren kennismaken met de Blauwe As, onder andere via historische borden, Blauwe As-wandelingen en rondvaarten. De Asser Historische Vereniging komt deze maand met haar nieuwe boek ‘Water in Assen’; ook daarin komt de Blauwe As aan bod.