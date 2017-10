Speciale vaarvakantie voor 50 cliënten van Interzorg

Assen – Op zondag 15 oktober aanstaande gaan vijftig cliënten van Interzorg en vijftig begeleiders naar Nijmegen voor een vijfdaagse vaarvakantie met vakantie-hospitaalschip Prins Willem-Alexander. Vanuit alle locaties van Interzorg komen de cliënten en begeleiders naar Interzorg De Wijde Blik om met de bus te vertrekken naar de kade in Nijmegen waar het schip voor anker ligt.

Tijdens deze vaarvakantie staat het genieten uiteraard voorop! Er wordt gevaren langs eeuwenoude steden en vele andere bezienswaardigheden. Het bijzondere aan deze vaarvakantie is dat de begeleiders van Interzorg meegaan met deze reis. Zo zijn ook tijdens deze vaarvakantie de vertrouwde gezichten te zien. Tijdens de zorgverlening, de maaltijd, of wanneer dit op een ander moment nodig is. Op deze manier wordt de zorg geboden die men gewend is. Ook gaat een aantal familieleden/partners mee. Zo kunnen zij, net als vroeger, samen genieten van deze vakantie. Dit past naadloos bij de missie van Interzorg: mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten.

Van alle gemakken voorzien

Ook het schip zelf is bijzonder. Het is namelijk speciaal ingericht voor gasten die moeilijk ter been zijn, zoals gebruikers van een rollator of een rolstoel. Het schip heeft ruime twee persoonshutten die van alle gemakken zijn voorzien. Zo kan er bijvoorbeeld vanuit de hutten via de televisie worden gekeken naar wat er in de voorsalon gebeurt, maar ook via speciale camera’s voor op het schip naar de omgeving.

Lekker varen en eten

Nadat iedereen zondag in Nijmegen aan boord van het schip is gegaan, vaart het op maandagochtend uit naar Zutphen, om vervolgens op dinsdag aan te meren in Kampen. Op woensdag en donderdag wordt de reis vervolgd via Harlingen naar Terschelling. Op de laatste dag van de reis wordt weer aangemeerd in Harlingen. Tijdens deze vaarvakantie wordt tevens een speciaal menu samengesteld en zullen verschillende avondactiviteiten worden georganiseerd. Tot slot is er iedere dag gelegenheid om van boord te gaan en de desbetreffende plaats te bezoeken.

Interzorg, dicht bij jezelf

Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.