Vacature bij Sportcentrum Body4all

Assen – Sportcentrum Body 4 All kenmerkt zich door de gastvrije, huiselijke sfeer, waar iedereen zich thuis bij voelt. Of u nu jong of oud bent, bij Body 4 All bent u altijd welkom. Men heeft nu een vacature voor instructeurs.

Bij Sportcentrum Body 4 All kunt u altijd op goede, persoonlijke begeleiding rekenen. Onze trainers staan altijd voor u klaar. Wij vinden het belangrijk dat u zich comfortabel voelt tijdens de training, maar natuurlijk ook dat u snel resultaat ziet bij het sportdoel dat u wilt behalen.

Als we denken aan sporten, denken we meteen aan bewegen, maar voeding is minstens zo belangrijk. Onze trainers zijn ook gespecialiseerd in voeding en voedingssupplementen. Wij kunnen u – naast de fysieke training – ook helpen met een voedingsschema. Of u nu wilt afvallen, bijkomen, spiermassa aanmaken of omdat u gewoon lekker fit wilt blijven en daar hulp bij nodig heeft: dan bent u bij ons aan het goede adres!

Vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, fanatieke en positief ingestelde instructeurs, die in de ochtend- en avonduren groepslessen wil geven. Sh’bam, zumba, pilates, yoga, body attack etc alles is welkom.

Wij zoeken iemand die:

– Een passie heeft voor lesgeven

– Enthousiast en spontaan is

– Betrokken is

– Betrouwbaar is

– Communicatief vaardig is

– Flexibel is

Heb je interesse in deze vacature ?

Stuur dan je CV en motivatie naar info@bodyforall.nl t.n.v. Instructeur.

Adres:

Sportcentrum Body 4 All

W.A. Scholtenstraat 3

9403 AJ ASSEN

0592 – 48 17 40