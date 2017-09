Vakbeurs Artiest en Evenement in TT Hall geannuleerd

ASSEN – Op 25 en 26 oktober aanstaande zou de TT Hall te Assen het toneel zijn van dé Vakbeurs Artiest & Evenement. De groots aangekondigde beurs is vandaag door de organisatie geannuleerd.

Het zou een ontmoetingsplaats worden van acrobatiek tot illusie en van straattheater tot organisatiebureau. Een unieke beurs in noord Nederland. Organisator HA-Events uit Beilen laat exposanten en potentiele bezoekers weten:

“Zoals u waarschijnlijk reeds heeft vernomen is er in de TT-Hall veel gedoe! Zoveel gedoe dat wij tot onze spijt de geplande vakbeurs Artiest en Evenement voor 2017 moeten annuleren.

De vakbeurs was een coproductie van Expo Management (Exploitant van de TT-Hall) en HA-Events. Doordat Expo Management zijn huurverplichtingen niet is nagekomen moest de hal van de rechter worden ontruimd. Hierdoor hebben wij van HA-Events naast financiële schade een flinke deuk opgelopen. En zijn wij genoodzaakt om het evenement te annuleren.

Voordat we verder stappen en plannen kunnen maken moet eerst het contract met Expo Management worden ontbonden. Het ontbinden van het contract gaat moeizaam. We kunnen geen nieuwe afspraken maken met exposanten, eventuele met andere locaties in zee gaan of afspraken maken met de toekomstige eigenaar van de TT-hall. Daar komt bij dat de verwachte nieuwe eigenaar (Libéma) van de TT-hall zich eerst richt op andere zaken dan op nieuwe initiatieven zoals onze vakbeurs.

We vinden het ontzettend jammer dat wij u niet persoonlijk op de hoogte kunnen brengen van dit vervelende nieuws. Wij staan open voor vragen die u ons hierover wil stellen, u kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen.”, aldus HA-Events.