Verkiezingen 2017 ‘De Stemwijzer is weer online’

ASSEN – Sinds het maandagmiddag is de nieuwste Stemwijzer, van ProDemos, weer online te raadplegen. Zaterdag gevolgd door de belangrijkste concurrent: Kieskompas.

Verschil Stemwijzer en Kieskompas

Wat beide websites met elkaar gemeen hebben, is dat ze aan de hand van stellingen de gebruiker helpen om zich in 10 tot 15 minuten politiek te oriënteren. Bij welke partijen sta jij in de buurt en welke staan verder van je af? Bij de Stemwijzer gebeurt dat aan de hand van een rangorde van partijen. Het Kieskompas, dat Krouwel ook maakt in landen als de VS en Frankrijk, toont je na het invullen grafisch je plek in het politieke landschap tussen alle partijen.

Populair hulpmiddel om te stemmen

Bij de laatste Kamerverkiezingen in 2012 vulden 4,85 miljoen bezoekers de Stemwijzer in en 1,5 miljoen het Kieskompas. Daar zitten natuurlijk ook overlappingen in van mensen die beide tools raadplegen. De schatting is dat zo’n 40 procent van de kiezers bij een stemhulp langsgaat.