Verloop jaarwisseling Noord-Nederland

ASSEN – Tijdens de jaarwisseling heeft de politie in Noord-Nederland te maken gehad met enkele grotere incidenten.

Geweld tegen hulpverleners

Agenten zijn tijdens oud & nieuw op diverse plaatsen met agressie en geweld geconfronteerd. Agenten en brandweerlieden werden in een aantal gevallen met vuurwerk bekogeld. Tegen vijf aangehouden verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt voor dit geweld.

Brandweer belaagd, inzet ME

In Elim moest de ME worden ingezet om op de Dorpsstraat de brandweer in de gelegenheid te stellen een brand te blussen. Bij de hulpverleningsdiensten kwam kort na 1 uur ’s nachts een melding binnen van een brandende bouwkeet in de Dorpsstraat in Elim. Toen de brandweer de brand wilden blussen, werden brandweer en politie door een groep van ongeveer 70 jongeren bekogeld met vuurwerk. Daarna is besloten om ME in te zetten. Die heeft ruimte kunnen creëren, waarna de brandweer het vuur kon blussen. Vervolgens is opnieuw met zwaar vuurwerk naar politie en brandweer gegooid. Hierop zijn twee personen aangehouden, een 20-jarige man en een 16-jarige jongen uit Elim. Beide zijn ingesloten voor een nader onderzoek.

Onderzoek prikkelende stof feesttent

In een feesttent aan de Badhuswei in Damwald zijn 27 feestgangers in aanraking gekomen met een prikkelende stof. Daardoor kregen ze last van de ogen en luchtwegen. De slachtoffers zijn opgevangen in de vlak bij gelegen sporthal. Daar zijn ze behandeld. Het feest kon na korte tijd weer doorgang vinden. Op zondagochtend rond 10:30 uur is een 18-jarige inwoner uit de gemeente Dantumadeel aangehouden voor het spuiten van een prikkelende stof. De politie is nog vollop bezig met het onderzoek.

Straatroof

Een 26-jarige man uit Papenburg (D) werd op de Nieuwstad in Groningen beroofd door twee mannen. Ze dwongen hem om geld af te geven. Nadat hij dat had gedaan werd hij meegenomen naar een geldautomaat in de buurt. Daar moest hij onder dwang geld pinnen dat hij ook moest afgeven. Het slachtoffer meldde zich bij de politie, waarna een onderzoek werd gestart. Met de beschikbare informatie wisten agenten korte tijd later een verdachte aan te houden. Het gaat om een 23-jarige man uit Groningen.

Aanhoudingen na brandstichting

In Zeijen brandde een schuur af aan de Zuiderstraat nadat jongeren een bierkeet in brand hadden gestoken. Het vuur sloeg vervolgens over naar de schuur. Vier jongeren werden aangehouden als verdachte van deze brandstichting. De aangehouden verdachten zijn twee jongemannen uit Zeijen van 17 en 18 jaar en twee uit Assen van 18 en 19 jaar.

40 aanhoudingen in Noord-Nederland

De politie in de drie noordelijke provincies verrichtte tijdens de jaarwisseling 40 aanhoudingen. Het ging daarbij om uiteenlopende feiten zoals brandstichting, vernieling en belediging. Een deel van de aangehouden verdachten zijn vannacht direct gehoord en verlieten met een proces-verbaal het politiebureau. Anderen werden voor nader onderzoek ingesloten.

Meldingen via 0900-8844

Via 0900-8844, het landelijke servicenummer van de politie, kwamen in Noord-Nederland zo’n 2300 telefoontjes binnen. Deze telefoontjes gingen veelal over vuurwerkoverlast, brandjes en geluidsoverlast. De meldkamer in Noord-Nederland kreeg ongeveer 1550 telefoontjes te verwerken.