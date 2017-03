Vlucht Voorwaarts op zoek naar Assens maatje

Assen – Het project Vlucht Voorwaarts is op zoek naar Assense maatjes voor vluchtelingen die in Assen zijn komen wonen. Vlucht Voorwaarts is afgelopen december in Assen gestart om samen met vluchtelingen die hier zijn komen wonen te bouwen aan een nieuw leven. Het is de bedoeling dat maatjes die hier al langer wonen zich verbinden aan een vluchteling of een vluchtelingengezin. Op die manier kunnen deze nieuwe Assenaren contacten krijgen met Nederlanders om op die manier in te burgeren.

Vlucht Voorwaarts is een burgerinitiatief dat flink gesteund wordt door de gemeente Assen, het Oranje Fonds en het Kansfonds. Het traject voor de vluchtelingen bestaat uit een coachingstraject richting opleiding, werk of andere dagbesteding. De gedachte van Vlucht Voorwaarts is dat dit niet kan zonder goed contact met Nederlanders uit de buurt. Op die manier leren deze nieuwe Assenaren de taal, cultuur en gewoontes in Assen beter kennen. Ook krijgen ze op deze manier sneller waardevolle contacten die hen kunnen helpen bij het vinden van werk of opleiding. Zo bouwen we samen aan een gezamenlijke toekomst in Assen.

Het traject voor de vluchtelingen beslaat vijftien maanden waarin er vier keer een vrijdagavond en een zaterdag een coachingsweekend gehouden wordt. In dit weekend maken vluchtelingen plannen en stellen ze doelen. Hierbij zullen ze ook geholpen worden door hun Nederlandse maatje. Buiten deze weekenden om gaan ze een keer in de veertien dagen met hun plannen aan de slag onder begeleiding van een coach. De andere week doen ze iets leuks met hun maatje, zoals eten, sporten of spelletjes.

Een van de oprichters van Vlucht Voorwaarts is Assenaar Rudolf Setz. Hij gelooft sterk in de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers om hun eigen leven hier vorm te geven. Hij vindt echter ook dat hulp bij de eerste stappen in Nederland heel hard nodig is. ‘Zij hebben ons nodig om een stukje mee op te lopen op zoek naar invulling van die eigen verantwoordelijkheid. En wij hebben hen nodig om te ontdekken hoe we samen verder kunnen leven in Assen. Op die manier kunnen we bouwen aan een gezamenlijke toekomst voor onze stad.’

Het maatjesprogramma van Vlucht Voorwaarts start op 3 april. Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer weten of wil je meedoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Daniëlle Koning, maatjescoach van Vlucht Voorwaarts: danielle@vluchtvoorwaarts.nl of 06-11 85 12 94.

Foto: M. Babtist