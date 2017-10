Gratis voorlichtingsavond over cybercrime bij De Drentse Zaak

Assen – Cybercrime wordt een steeds groter probleem voor onze maatschappij. Niet alleen voor grote bedrijven, ook kleine ondernemers kunnen al snel de dupe zijn. Daarom organiseert De Drentse Zaak op donderdag 19 oktober een gratis voorlichtingsavond over cybercrime en over hoe je je als mkb’er of zzp’er hiertegen kunt beschermen.

De voorlichtingsavond wordt geleid door Jeroen Kuper. Kuper is strategisch adviseur op het gebied van cybersecurity, privacy en cloud-computing voor KoutersVanderMeer. Als flexwerker is hij vaak in De Drentse Zaak te vinden. Tijdens de voorlichtingsavond word je meegenomen in de duistere wereld van cybercriminelen. Aan de hand van een recente verstoring bij Havenbedrijf Rotterdam laat Kuper zien hoe kinderlijk eenvoudig je doelwit kunt worden van cybercriminelen en wat je kan en moet doen om dit te voorkomen. De vraag is namelijk niet of je wordt gehackt, maar wanneer, hoe vaak en wat de impact daarvan zal zijn.

“Je hoort vaak dat cyberbeveiliging voor mkb’ers en zzp’ers te duur is”, legt Jeroen Kuper uit. “Tijdens deze voorlichtingsavond wil ik laten zien hoe zij zichzelf betrekkelijk eenvoudig en met minimale middelen kunnen beschermen.”

Aanmelden

De voorlichtingsavond is gratis toegankelijk en begint om 19.00 uur. Aanmelden kan via info@dedrentsezaak.nl, via de website van De Drentse Zaak of bij de receptie.

Contactgegevens

De Drentse Zaak

Beilerstraat 24

9401 PL Assen

info@dedrentsezaak.nl