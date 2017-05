Walid Soppe nog niet gelukkig op tt-circuit

Assen – Een dramatische start, een top zaterdag en eindigen in mineur op zondag. Dat is kort samengevat het weekend van Walid Khan Soppe.

De 17-jarige coureur van Racing Team Freudenberg startte vanaf een tweede positie in de Northern Europe Cup (NEC) na een uitstekende kwalificatie op zaterdag. Eén dag later was de race na vier ronden ten einde.

De race ging nog voortvarend van start. Hij pakte de leiding maar moest deze even later afstaan aan zijn teamgenoot Georgi. Na een val van dezelfde Georgi ging Soppe wederom aan kop. Gestaag bouwde de Drent een voorsprong op totdat een crash het einde betekende van zijn race in het WK Superbike weekend. Wederom toonde Soppe dus zijn snelheid op Assen na eerder tweemaal aan kop te hebben gelegen van de Red Bull MotoGP Rookies Cup tijdens de TT afgelopen jaar maar andermaal ging hij vanaf de leiding onderuit. In het weekend van 6 en 7 mei is de volgende wedstrijd voor de jongeling in het Spaanse Jerez.

Walid:

‘’Dit is erg jammer. Ik startte goed en ging als nummer één de eerste paar bochten door. Mijn teamgenoot Tim Georgi passeerde mij op het rechte stuk voor de Ruskenhoek omdat zijn motor sneller loopt maar nadat hij onderuit ging nam ik de eerste positie weer over. Drie ronden later ging ik helaas ook onderuit. Ik lag al plat in de bocht en toen kwam er een windvlaag waardoor het voorwiel omhoog kwam en ik hem niet meer kon houden.

Ik baal hier stevig van maar er was niet echt iets dat ik anders kon doen. Ik wist dat ik ongeveer 1,5 seconden voor lag op de nummer twee dus probeerde gewoon constante tijden te rijden zonder echt de limiet op te zoeken. Vrijdag was er ook wel veel wind en had ik het onder controle maar hier was echt niets aan te houden. Ik heb alleen wat last van mijn arm maar voor de rest ben ik oké dus ik focus mij weer op de volgende wedstrijd, over een week in Jerez.’’

Tekst: Stichting Walid Racing

Foto’s crash: beschikbaar gesteld door Henk en Henk – TT Brothers