Wandeling Balloërveld met Praktijk Maris

Assen – Praktijk Maris, gevestigd in een oude molen, organiseert op zaterdag 8 april a.s. een wandeling met de naam “Stralende zaterdag met Maris”. Maris geeft regelmatig workshops, cursussen en meditatie.

Zoals Maris zelf altijd zegt: “De energie hier in de molen is zó fijn !”. Een rustgevende omgeving voor haar en haar cliënten. Ze werkt echter ook op locatie. Onlangs gaf ze nog een training aan stagiaires van Interzorg Noord-Nederland tijdens een intervisiemiddag.

Via de website krijg je een indruk van haar manier van werken en welke workshops/curssussen te boeken zijn. Aan de website is een Facebookpagina gekoppeld.

Op 10 april start ze tevens met de cursus “Baas in eigen hoofd”. Meer informatie en aanmelden via de website van Praktijk Maris.

Over de wandeling op zaterdag 8 april a.s. schrijft ze:

“Lente!

Een heerlijke tijd vind ik persoonlijk. Er is zoveel beweging in de natuur. Bloemen die diep in de modder tijden lang hun best hebben gedaan te groeien en nu naar boven komen om te stralen met alle prachtige kleuren. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten die ontwaken uit de winterslaap om de vrijheid weer op te zoeken.

Ik merk aan mijzelf dat ik ook sterk de behoefte heb om die vrijheid weer te voelen. Naar buiten te gaan en energie op te doen. Mijzelf te laten zien met al mijn kleuren, in volle bloei!

Sinds de periode dat ik overprikkeld thuis zat in 2015, heb ik nog nooit zo mooi synchroon gelopen met de jaargetijden.

De winter om tot rust te komen, je krachten te sparen en naar binnen te keren om te kijken wat je echt wilt, wat aandacht nodig heeft. De lente om stralend tot bloei te komen vanuit de rust en inzichten die je kreeg in de winter. De zomer om in je volle kracht te staan, actief te zijn en te manifesteren wat je wilt. De herfst om je voor te bereiden op de winter, terug te kijken hoe de maanden er voor waren. Wat wil je laten vallen net als de bladeren, omdat je het niet meer nodig hebt en wat neem je mee om verder te ontwikkelen.

De lessen die ik leerde in de afgelopen winterperiode hebben gemaakt dat ik meer dan ooit te voren wil laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. Het is afgelopen met mijzelf verstoppen en onzeker zijn over wat ik te bieden heb. Er is zo’n mooie energie voelbaar op de aarde die roept tot verbinding en manifestatie.

Ik ben er klaar voor! En ik ga er alles aan doen om deze mooie beweging verder te brengen, zodat we samen de meerderheid gaan vormen. Gaan staan voor wie je bent! Stralend jezelf zijn, mooi zoals je bent.

Zaterdag 8 april organiseer ik de Stralende zaterdag met Maris

Deze dag staat helemaal in het teken van jou. Er achter komen welk krachtig persoon er in jou leeft en die de volledige aandacht te geven. Zodat ook jij in je kracht mag gaan staan, op een manier die bij jou past.

We vertrekken s’ochtends voor een wandeling in stilte op het Balloërveld. Het is dan nog heerlijk rustig en de natuur prachtig in deze tijd van het jaar. Doordat we in stilte wandelen, creëer je ruimte voor jezelf om de kletsende aap in je hoofd tot rust te brengen en met je aandacht diep naar binnen te gaan om te kijken wat aandacht in jou nodig heeft. Waar heb jij behoefte aan? Diep in jouw onderbewustzijn liggen alle antwoorden. De wandeling zal ongeveer een uur duren. Na de wandeling krijg je de mogelijkheid om aantekeningen te maken, waar je s’middags weer mee verder kunt.

Rond 12:00 uur wacht er een heerlijke verse lunch op ons. Volledig verzorgd door Angéla van Teff Volkoren.

Ik ben er van overtuigd dat geestelijke voeding aangevuld dient te worden met lichamelijke voeding en beweging om zo tot het ultieme welzijn te komen. Ik heb al mogen voorproeven, de gerechten zijn heerlijk! En het toetje de verleiding van iedereen die van chocolade houdt.

Na de lunch is het tijd om terug te keren in stilte. Vanuit een korte meditatie, reizen we terug naar ons onderbewustzijn om zo tot antwoorden te komen. Je krijgt van mij begeleidende vragen in een mooi mapje, die je mag gaan beantwoorden. Ik zal je in beweging brengen om dat naar de oppervlakte te halen wat voor jou belangrijk is om verder te groeien. Zodat jij je innerlijke kracht zal ontdekken.

Een waardevolle dag, die voor jou de weg vrij maakt naar je mooiste leven.

Tijd voor jou om in beweging te komen en tot bloei te komen!”

Meer informatie/aanmelden voor de wandeling op 8 april a.s. via onderstaande contactgegevens:

Praktijk Maris

Molenstraat 126c (in de oude molen)

9402 JS Assen

Telefoon: 06-13213502

email:info@praktijk-maris.nl

Foto: Marleen Sahetapy