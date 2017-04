Wens Kevin in vervulling op TT Circuit van Assen

ASSEN – Als Max Verstappen één van je idolen is, dan heb je maar één grote wens…en dat is zelf de snelheid ervaren van een racewagen en er zelf één te besturen. Het waren de ingrediënten van de eerste wens die Stichting Happy Smile voor de 15-jarige Kevin in vervulling liet gaan.

Kevin werd vanuit zijn woonplaats Arnhem in alle vroegte opgehaald door een ambulance van Stichting Ambulance Wens Nederland. De ambulance werd geëscorteerd door familie van de tiener. De Scania Longliner van Stichting Happy Smile wachtte de stoet op bij de parkeerplaats Lageveen aan de A28 om vervolgens koers te zetten naar het TT Circuit in Assen, want wie wil racen, moet immers het heilige asfalt van Assen ervaren.

Kevin lijdt aan een ongeneeslijke hersenstamtumor en nu het nog kan had Kevin nog maar één brandende wens op zijn verlanglijstje staan en dat was zelf rijden in een auto. Die auto werd gevonden in de VW van rijschoolhouder Marcel Herlaar uit Assen die Kevin zijn eerste autorijles liet ervaren.

Met enige hulp werd Kevin in de lesauto getild. Na een korte instructie mocht langzaam de gaspedaal worden ingetrapt om over het paddock richting de baan te rijden. Aangekomen bij het einde van de pitstraat mocht Kevin het gas verder indrukken. Dit deed hij met succes, want na drie ronden wist zijn instructeur te vertellen dat Kevin de eerste pupil is geweest die bij de eerste rijles 110 kilometer per uur heeft gereden en met gierende banden door de Geert Timmer bocht reed. Kevin werd op de baan eveneens geëscorteerd door familie. Zijn opa’s en oma’s mochten meerijden in een Porsche Cayenne en een Chevrolet Camaro.

Racen maakt hongerig en na een uitgebreide lunch verzorgt door Kookcentrum Klazienaveen werd het tijd voor de echte vuurdoop. Na een kleine vertraging werd een heuse Ford Mustang Sport klaar gezet in de pitstraat van Assen. Dit racemonster met een 5.4 liter V8 motor is goed voor ruim 500 pk en werd bestuurd door coureur Jesse Tjepkema. Goed ingesnoerd in de gordel en een geïmproviseerde ‘Hans’ gemaakt van duct-tape, om de nek van Kevin te fixeren, werd gas gegeven op de ‘Cathedral of Speed’.

Onder toeziend oog van zijn familie, die intrek hadden genomen in de TT Tower VIP Lounge, werden drie volle ronden afgelegd. Daarna werd Kevin afgezet voor de pitbox, waar familieleden hem stonden op te wachten, en hij als een held werd ontvangen. Emotionele taferelen, maar ook tranen van blijdschap.

De grootste wens van Kevin was een feit! Dit werd nog even gevierd in de VIP box van Stichting Happy Smile met een glaasje limonade en chips. Geklonken werd op de mooie dag, maar bovenal op Kevin. Een stoere jongeman uit het Gelderse Arnhem die zichtbaar van de dag heeft genoten en hopelijk nog lang zal nagenieten van zijn raceavontuur.

Meer informatie over Stichting Happy Smile? Klik hier!