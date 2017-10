Wereldwijde Walk for Freedom maakt indruk

Assen – “Ieder mens heeft recht op vrijheid. Daarom zijn wij hier vandaag”. Met die woorden begon Patricia Sturing haar toespraak in de City Life Church. De kerk was het startpunt voor de tweede Walk for Freedom in Assen. Wereldwijd wandelden vandaag vele mensen met hetzelfde doel; stap voor stap mensen bewust maken van het feit dat slavernij nog steeds bestaat en dat het moet stoppen.

Patricia legt uit dat het een soort protest is, maar zonder geweld. “We willen het doen door liefde. Die mensen hebben geen stem, daarom zijn wij hier”. Na de toespraak verzamelde men zich bij de ingang van de kerk. Er werd een lange stoet gevormd, allen gekleed in een hoodie van de Walk for Freedom.

Geef het een gezicht

Waar we vorig jaar vaak een afgeplakte mond zagen, werden er nu diverse gele bandana’s gedragen, al dan niet symbolisch voor de mond. Op de bandana’s waren de namen van mensen geschreven die nu gelukkig vrij zijn. Het verhaal van een paar slachtoffers is te lezen op de website van de organisatie A21; “Our world has millions of slaves in it, and we won’t stop until everyone is free. These are not just names; they are human beings. Let’s make it personal”.

Verdrietige blikken, serieuze blikken, bewustwording van hedendaagse slavernij. Het was zichtbaar in de ogen van de volwassenen en kinderen die meeliepen. Zonder woorden werd heel goed duidelijk waar het om draaide: inzetten voor de vrijheid van een ander. De wandeling ging dwars door de stad, enkel de voetstappen kondigden aan dat er iets gaande was. Voor de rest was het stil … heel stil. Omstanders bleven staan, lazen de teksten op de hoodies en borden en ontvingen, desgewenst, een flyer met uitleg. Aan de reacties in de stad te horen was men onder de indruk van het geheel en dat werd ook letterlijk uitgesproken; “Wat maakt dit indruk op mij. Ik ben er zelf stil van”, een opmerking van een voorbijganger.

Grote groep

Na afloop was er in de City Life Church gelegenheid om na te praten over de Walk for Freedom. Arnoud Sturing bedankte alle aanwezigen en vertelde dat het altijd heel veel indruk maakt op hem. “Wat heel sterk was, was dat het dit jaar zo’n enorme groep was en dat waren ook wel de reacties van de mensen er omheen; ‘Wat veel mensen’. Mensen kunnen er niet omheen. Met veel mensen kun je een enorme indruk maken”, vertelt Arnoud, “En een enorme indruk achterlaten. En dat hebben we vandaag zeker gedaan. Stilte maakt vaak meer indruk dan woorden”.

Reactie van een deelnemer

“Het voelt een beetje ongemakkelijk als je in zo’n rij staat. Hoe moet ik lopen ? En op een gegeven moment loop je en zie je de eerste mensen kijken. Ik ben vrij, ik mag gewoon vrij zijn. Er zijn zoveel mensen die wel willen lopen, maar die zijn niet eens vrij. Het deed mij heel wat dat ik dát op een gegeven moment ook echt voelde. Het raakte mij echt enorm”.

Trots

Arnoud Sturing laat weten dat hij trots is op zoveel mensen die ergens voor durven te staan. “Je kunt je inderdaad een beetje ongemakkelijk voelen. Maar als ik dan naar achteren keek en ik zag die hele rij mensen die voor hetzelfde stonden als waar ik voor sta, dan voel ik mij heel sterk. Ik ben trots op zoveel mensen die hier zijn vandaag, op een zaterdag, om verschil te maken. Mooi !”

Website: City Life Church Assen

Foto en tekst: M. Babtist