Wijziging locatie herdenking 4 mei Assen

Assen – Oratoriumkoor COV Assen zingt op donderdag 4 mei het Requiem van J.J.H. Verhulst. Het concert vindt plaats in de Jozefkerk in Assen en begint ± 20.30 uur, na de Stille Tocht.

Dit Requiem is wonderschoon en is geschreven in 1870 voor vierstemmig koor en orgel. Het herdenkingsconcert staat onder leiding van Marion Bluthard en de organist is Peter Cramer. Dit prachtige Requiem is nergens te vinden op plaat of cd daarom wordt tijdens de generale repetitie in de Jozefkerk een cd opname gemaakt. Het is dus een unieke kans dit Requiem live te kunnen horen op 4 mei in de Jozefkerk.

Johannes Verhulst (1816-1891, geboren/overleden in Den Haag)

In het 19e-eeuwse Nederland was hij een invloedrijke componist. Als tienjarige behoorde hij tot de allereerste studenten van de Koninklijke Muziekschool in Den Haag. In zijn tienerjaren bracht hij het tot eerste violist in de hofkapel van koning Willem I en was tevens organist. Hij was ook leerling van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Als dirigent bracht Verhulst Schumann, Mendelssohn en Brahms onder de aandacht in Nederland en verrijkte het oratoriumrepertoire met werken van Bach en Händel. Hij had geen waardering voor de werken van Liszt en Wagner. Het oeuvre van Verhulst omvat ongeveer 85 werken. Zijn vroegere werken zijn hoofdzakelijk instrumentaal, later schreef hij meer koorwerken en liederen.

De toegang van het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van onontkoombare kosten.

De herdenking op 4 mei vindt dit jaar plaats bij het Provinciaal Oorlogsmonument op de Brink in Assen ( tussen het Drents Museum en het voormalig Huis van Bewaring). De stille tocht start bij de Jozefkerk, gezamenlijk loopt men naar de Brink.

Bij het monument aan het Stadsbroek is dus nadrukkelijk géén gezamenlijke herdenking.