Winnaars Sportgala Drenthe 2016

Assen – Donderdagavond 2 maart waren ruim 700 gasten getuige van de uitreiking van de jaarlijkse Drentse sportprijzen in het ATLAS Theater te Emmen. De presentatie was in handen van Marijn de Vries. DDF Crew, winnaar van Hollands Got Talent 2012, mocht de opening verzorgen en deed dit op spectaculaire wijze.

Sporttalent van het jaar

Na een openingswoord van de presentatrice, gevolgd door een kort interview met Hans de Lang, directeur SportDrenthe, werd de prijs voor sporttalent van het jaar uitgereikt. Het was turnster Iris Groenendijk die er met de titel vandoor ging. Zij ontving uit handen van Henk Jumelet, Gedeputeerde Provincie Drenthe, een cheque ter waarde van 1.250 euro die ze mag besteden bij Topsport Noord. Iris behaalde in 2016 mooie resultaten op het Nederlands Kampioenschap in de categorie Nationaal 1 (het hoogste niveau). Ze won goud op vloer, zilver op balk en sprong en brons op de meerkamp. Op de Provinciale Kampioenschappen behaalde ze goud en tijdens een interland in Luxemburg won ze goud met de meerkamp.

Sportploeg van het jaar

Frits Alberts overhandigde vervolgens namens de Vereniging van Drentse Gemeenten de prijs voor sportploeg aan de mannen van Hurry Up. De handbalheren leverden in 2016 een unieke prestatie. De ploeg werd kampioen van de Eredivisie en promoveerde voor het eerst in de clubhistorie naar de BeNe-League. Daarnaast plaatste de club zich voor de achtste finales van de EHF Challenge Cup door de winst op het Turkse Göztepe.

Na de uitreiking van deze twee sportprijzen zweepte zanger Bouke uit Emmen het publiek flink op.

Sportvrouw van het jaar

De avond werd vervolgd met de bekendmaking van sportvrouw van het jaar. Jan Bos, wethouder Gemeente Emmen, had de eer om deze prijs te mogen uitreiken. Schaatster Marije Joling ging er met de titel vandoor. Marije behaalde in 2016 enkele mooie resultaten. Op het EK Allround in januari schaatste ze naar een vierde plek in het eindklassement. Tijdens dit toernooi pakte ze zilver op de 3.000 meter en op de 5.000 meter. In het seizoen 2016/2017 behaalde Marije zilver op de 3.000 meter tijdens de Wereldbeker in Harbin en goud op de team pursuit tijdens de World Cup in Nagano. Marije was zelf niet aanwezig vanwege haar deelname aan het WK Allround in Hamar, maar via FaceTime heeft ze haar prijs tijdens het gala in ontvangst genomen.

Sportman van Drenthe

Tot slot maakte Chéry Wortelboer, Directievoorzitter Rabobank Emmen-Coevorden, bekend dat Kjeld Nuis zich een jaar lang sportman van Drenthe mag noemen. Tijdens de Wereldkampioenschappen Afstanden in het Russische Kolomna werd hij derde op de 1.000 meter en tweede op de 1.500 meter. Op het Wereldkampioenschap sprint in Seoul wist Kjeld voor het eerst een podiumplaats te behalen. Door onder andere twee overwinningen op de 1.000 meter werd hij in het eindklassement tweede achter de Rus Pavel Koelizjnikov. Kjeld behaalde bij alle wereldbekerwedstrijden steeds een podiumplaats op de 1.000 meter waardoor hij aan het eind van het seizoen ook de winnaar werd van het Wereldbekerklassement op die afstand. Tevens werd hij voor de tweede keer winnaar van het totaal klassement van alle verschillende afstanden die worden verreden bij de wereldbekerwedstrijden, de zogeheten Grant World Cup.

Na de uitreiking van alle prijzen kwamen de winnaars bijeen op het podium en verzorgde Bouke een spetterende slotact. Vervolgens werd er nog lang bijgepraat in de foyer van het ATLAS Theater. Een geslaagde avond met vier mooie winnaars!

