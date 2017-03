Zijspancursisten maken eerste meters

Assen – Afgelopen zondag zijn de zijspancursisten begonnen aan het praktijkgedeelte voor hun licentie op de Junior Track in Assen. Jord Klok was hier wederom aanwezig met zijn RSR-zijspan. Naast zijn eigen passagier hebben ook andere cursisten hierdoor kunnen oefenen met het onder de knie krijgen van de basistechnieken.

Met name voor de passagiers is deze dag zeer belangrijk geweest, zij hebben op lage snelheid de houdingen kunnen oefenen zodat zij straks op hoge snelheid sneller hun ritme zullen vinden. Progressie was duidelijk zichtbaar: tegen het einde van de dag hebben alle cursisten laten zien klaar te zijn voor het echte werk in Frankrijk.

Ilse de Haas, zelf passagier: ‘Het niveau ligt dit jaar zeer hoog, ik kan met overtuiging zeggen dat iedereen grote stappen heeft gemaakt afgelopen zondag. Ik ga dan ook met veel vertrouwen met onze cursisten naar Val de Vienne’.

Over twee weken zullen de cursisten richting het circuit Val de Vienne in Frankrijk vertrekken. Hier kunnen zij twee dagen rijden op een echt circuit samen met ervaren coureurs uit heel Europa. Als zij dit gedeelte met succes afronden, hebben zij hun internationale licentie binnen en kunnen zij deelnemen aan races door heel Europa.

Eén van de nieuwe cursisten is Miranda Louwes. Zij zal samen met Rogier Weekers gaan rijden met het DSRA Experience zijspan. Dit is een door de DSRA ((Dutch Sidecar Racing Association) beschikbaar gesteld zijspan om nieuw talent te ondersteunen en zodoende de drempel om te gaan racen te verlagen. Rogier was afgelopen zondag ook aanwezig om de nodige rondjes te rijden met verschillende passagiers. Miranda stelde zich al voor in het item van 2 maart jl. op Nieuws in Assen. Rogier zal zich binnenkort voorstellen op onze website.

Het team is erg enthousiast, op de Facebookpagina van het DSRA Experience Team valt te lezen:

” De eerste meters samen gereden is nu echt een feit! Vandaag was de tweede dag van de licentie cursus op de Juniortrack in Assen! Eerst kregen we de indeling van de dag en uitleg over hoe de dag zou verlopen. De groep die de licentie wil halen bestaat uit vier rijders en vijf passagiers. Na een aantal rondes werd er gerouleerd, zodat iedereen heel veel tijd had om te kunnen rijden.



Diegene die de positie (voor de passagiers) voor elke nieuwe oefening nog op het stilstaande span wilde oefenen hadden daar gelegenheid voor. Vanmorgen zijn we begonnen met enkele bochtjes naar rechts te rijden en als we dat beheersten gingen we de bochtjes naar links rijden. Vervolgens gingen we achtjes rijden waarbij we de bochtjes naar links en rechts meteen konden oefenen.

Tussendoor kregen we steeds feedback van Ilse de Haas, Jeroen Remmé, Gerald Daalhuizen en Frank Remmé. ’s Middags mochten we het hele rondje op de Junior Track rijden. Daar konden we al iets meer snelheid maken waardoor de posities in de bak ook al makkelijker werden. We hebben vandaag een hele leuke en leerzame dag gehad! Over twee weekjes op naar Val de Vienne”.

( Foto’s: Auke Louwes )

De DSRA wil het TT Circuit Assen bedanken, in het bijzonder Jeroen Steenhuis en Mark Ploeg, die hen de mogelijkheid hebben gegeven om hier de tweede dag van de DSRA Licentiecursus te houden. Daarnaast wil de DSRA Jord Klok bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn zijspan.

Foto’s: Monique Babtist & Auke Louwes