Zoek dit Paasweekend Adders in het Drentse landschap

Assen – Naast paaseieren kun je in Drenthe dit weekend ook op zoek naar iets heel spannends. Op een markante locatie in het Drentse landschap zijn eerste Paasdag namelijk adders te vinden. Geen echte adders, maar adders van de Drentse muzikale voorstelling Addergebroed. Door een selfie te maken met de slangen maken vinders kans op kaarten voor de voorstelling. Een aanwijzing: de adders zijn te vinden bij het informatiebord van ‘D18’.

Kaarten winnen?

De gelukkige vinders maken kans op kaarten voor de muzikale voorstelling die eind mei in première gaat. De vinders moeten dan een selfie maken met de adder en de locatie op de achtergrond. Met het opsturen van de selfie maken ze zo kans op kaarten voor Addergebroed. De organisatoren benadrukken dat het niet de bedoeling is om de ‘locatie’ aan te raken.

Over Addergebroed

Drenthe biedt een schat aan verhalen. De verhalen over armoede kennen we, die over het rijke Drenthe liggen nog verborgen in de Drentse archieven. Addergebroed brengt daar verandering in, door het verhaal van Johannes van Lier te vertellen. Deze ambitieuze jongeman kwam als buitenstaander naar Drenthe en wist door zijn werk voor De Drost en Willem V in korte tijd vriend en vijand voor zich te winnen. Tenminste, daar leek het op. Johannes liet huize Overcingel bouwen, genoot van Drenthe en stortte zich op zijn passie – adders. Zich niet bewust van de nadere politieke slangen…Een gloednieuw verhaal dus, rijk aan ambitie en gekonkel, geworteld in het Drenthe van de 18e eeuw.

Addergebroed gaat op 28 mei in première in De Nieuwe Kolk in Assen en toert in de maand juni langs alle grote Drentse theaters. Voor meer informatie en kaarten ga naar www.addergebroed.nu.